صحف رياضية: ليفاندوفسكي يقترب أكثر.. غريزمان بسعر معقول.. والديربي يقبض على كل شيء

شكل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي وتطورات رغبة برشلونة ضم روبرت ليفاندوفسكي، ومانشستر يونايتد ضم فرينكي دي يونغ، وتجديد ريال مدريد عقود لاعبيه فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بنجم التنس الإسباني رافائيل نادال، وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، وصراع قطبي ميلان على لقب الدوري الإيطالي، وسيطرة ميلان على كرة القدم الإيطالية.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع ألان كينيدي لاعب ليفربول السابق وآخر لاعب حرم ريال مدريد من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في نهائي باريس 1981 وكتبت: ”ألان كينيدي: بنزيما لديه هدف وهو يفعل كل شيء“.

الصحيفة تحدثت عن تطورات تجديد ريال مدريد عقد فينيسيوس جونيور وكتبت: ”تجديد عقد فينيسيوس جونيور يقترب أكثر“.

كما اهتمت الصحيفة باقتراب ألميريا من الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني وكتبت: ”ألميريا قد يصعد اليوم لدوري الدرجة الأولى“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ وكتبت: ”ليفاندوفسكي يقترب أكثر“.

كما اهتمت بمصير فرينكي دي يونغ ورغبة مانشستر يونايتد في التعاقد معه وكتبت: ”تين هاغ يتولى قيادة مفاوضات ضم فرينكي دي يونغ ومانشستر يونايتد يحاول إقناع اللاعب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة برشلونة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي وكتبت: ”ليفاندوفسكي يقترب“.

كما اهتمت الصحيفة بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بين ليفربول وتشيلسي وكتبت: ”الريدز والبلوز: الكأس في الملعب“.

أس

ركزت الصحيفة على سعي ريال مدريد لتجديد عقود لاعبيه وكتبت: ”ريال مدريد: التجديد بالتزكية“.

كما تحدثت عن رافائيل نادال نجم التنس الإسباني وكتبت: ”نادال.. لا تستسلم“.

الصحيفة اهتمت بأخبار سوق الانتقالات وكتبت: ”برشلونة: أزبيليكويتا يقترب أكثر“ و“أنطوان غريزمان بسعر معقول“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول وتشيلسي وكتبت: ”احتفالات وهزازات“ و“يورغن كلوب: ليفربول لن يحتفل بالفوز باللقب لأننا ما زلنا في السباق نحو الفوز بألقاب أخرى“ و“توخيل: البلد كله يتوقع أن يفوز كلوب“.

كما اهتمت الصحيفة بتطورات رغبة تين هاغ التعاقد مع مواطنه فرينكي دي يونغ.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء رين وأولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي وكتبت: ”الأصعب سيكون هو المنافسة“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات بوردو – لوريان، وسانت إيتيان – ستاد ريمس وصراع البقاء وكتبت:“ بوردو وسانت إيتيان في وضع انقطاع التنفس“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على سيطرة مدينة ميلان على كل الألقاب في إيطاليا بعد فوز إنتر ميلان بلقب السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا، وينافس جاره ميلان على لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”كأس السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا وحاليا لقب الدوري الإيطالي فاز ميلان بالفعل“ و ”الديربي يقبض على كل شيء“.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل جورجيو كيلليني مدافع يوفنتوس وكتبت: ”كيلليني عميد في أمريكا“ وأيضا بمستقبل الحارس جانلويجي دوناروما وكتبت: ”يفوز دوناروما، باريس سان جيرمان إنها له“.

