صحف رياضية: الباب مفتوح أمام ليفاندوفسكي.. السرعة النهائية حول لقب الدوري الإيطالي

شكل فوز ريال مدريد الكبير على ليفانتي في الدوري الإسباني، وفوز توتنهام على آرسنال في ديربي لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأخبار سوق انتقالات برشلونة ومعادلة كريم بنزيما رقم راؤول كثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بالتغييرات المنتظرة على مدربي أندية الدوري الفرنسي، وخروج رافائيل نادال من بطولة روما للتنس وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد على ليفانتي 6/0 في الدوري الإسباني ومعادلة كريم بنزيما لراؤول غوانزليس كثاني أفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، وكتبت: ”323 بنزيما يعادل راؤول ويطارد كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي“ و“فينيسيوس جونيور يقود الفوز الساحق بهاتريك“.

كما اهتمت الصحيفة بخروج رافائيل نادال من بطولة روما المفتوحة للتنس وشكواه من تأثير الإصابة، وكتبت: ”نادال يشغل جرس الإنذار“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت: ”ليفاندوفسكي: بايرن ميونخ يوافق على التفاوض من أجل بيعه“ و“انتقال فيليب كوتينيو لأستون فيلا رسميا مقابل 20 مليون يورو“ و“برشلونة يرغب في بيع فرينكي دي يونغ مقابل 100 مليون يورو“.

كما اهتمت الصحيفة بإقالة مدرب إسبانيول برشلونة وفوز ريال مدريد على ليفانتي 6/0 في الدوري الإسباني وقرعة نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا للسيدات، وكتبت: ”كلاسيكو في نصف نهائي كأس الملكة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أخبار سوق انتقالات برشلونة، وكتبت: ”بيع فيليب كوتينيو“ و“الباب مفتوح أمام روبيرت ليفاندوفسكي“.

الصحيفة اهتمت بفوز ريال مدريد على ليفانتي 6/0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ممر إلى الجحيم، ليفانتي ينزل لدوري الدرجة الثانية“.

كما اهتمت بإقصاء رافائيل نادال من بطولة روما للتنس.

أس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد الساحق على ليفانتي 6/0 في الدوري الإسباني وكتبت: ”الركض نحو باريس“.

الصحيفة تحدثت عن عودة اهتمام برشلونة بألفارو موراتا، وكتبت: ”اهتمام متجدد من برشلونة بألفارو موراتا“.

الصحيفة اهتمت بأتلتيكو مدريد، وكتبت: ”أتلتيكو مدريد لا يفكر في بيع نجومه بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا“.

كما اهتمت بخروج رفائيل نادال من بطولة روما للتنس، وكتبت: ”الآلام توقف رافائيل نادال“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز توتنهام على آرسنال 3/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت: ”هاري كين وسون تجاوزا الحدود بعد طرد روب هوليدينغ“.

الصحيفة تحدثت عن رغبة إيريك تين هاغ المدرب الجديد لمانشستر يونايتد التعاقد مع فرينكي دي يونغ، وكتبت: ”تين هاغ / دي يونغ في القلب“.

الصحيفة اهتمت بالنجم المصري محمد صلاح، وكتبت: ”هناك محمد صلاح واحد أفضل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مصير مدربي الدوري الفرنسي الدرجة الأولى في سوق الانتقالات القادمة، وكتبت: ”تغييرات على دكة البدلاء“.

كما اهتمت الصحيفة بطواف إيطاليا للدراجات الهوائية وفوز جديد للمتسابق الفرنسي ديمار، وكتبت: ”ديمار ينطلق من جديد“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس بعد الخروج دون ألقاب هذا الموسم، وكتبت: ”آليغري، التغييرات، الحكام، يكفي، بوغبا ها هو مرة أخرى“.

كما اهتمت بفريق إنترميلان المتوج بكأس إيطاليا والمنافس على لقب الدوري الإيطالي، وكتبت: ”السرعة النهائية حول لقب الدوري، حالة بيريسيتش تهز إنترميلان“.