إحصائية: فينيسيوس جونيور اللاعب الأعلى تقدمًا في أوروبا هذا الموسم

ذكرت صحيفة ”ماركا“ أن لاعب كرة القدم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد تحسن بشكل كبير، الموسم الحالي، متقدمًا على المواهب الأوروبية الشابة، مثل: كريستوفر نكونكو، ورافائيل لياو أو مارتن تيرير، وفقًا لموقع ”Big Data“.

ولم يتبقَ سوى القليل من المباريات حتى ينتهي الموسم الحالي، وهو الوقت المناسب لمعرفة نوع الأداء الذي قدمه بعض اللاعبين، سواء كانوا من الشباب أو الظهور الأول في دوري الدرجة الأولى، والذين حققوا تقدمًا مثاليًا في المسابقات المحلية، على الأقل فيما يتعلق بالقارة الأوروبية.

وإذا ألقينا نظرة على البطولات الخمس الكبرى، فإن مجموعة من اللاعبين تبرز فوق البقية، وذلك لأنهم بالإضافة إلى المشاركة الكاملة في العمل الجيد لفرقهم، فعلى المستوى الفردي، اتخذوا خطوة للأمام مقارنة بالمواسم السابقة، والاستفادة أيضًا من حقيقة الاعتماد في بعض الحالات على الاستمرارية التي يحتاجها أي لاعب للتقدم بشكل صحيح.

فينيسيوس، ريال مدريد

بناءً على التحليل الذي أجرته الشركة الاستشارية المتخصصة في التحليل الإحصائي للاعبين وفرق Driblab، على مجموعة من الشباب يعتبر فينيسيوس جونيور اللاعب الذي أحرز أكبر تقدم دون أدنى شك في الموسم الحالي.

وانفجاره في هذه الموسم له علاقة، إلى حد كبير، بلقب الدوري الإسباني الذي حققه ريال مدريد بالفعل، كما تحسن على المستوى التقني، وكذلك في النجاح أمام المرمى هو أكثر من حقيقة ملموسة ووفقًا لشركة الاستشارات ”Driblab Big Data“ فينسيوس جونيور تضاعف أداؤه مرتين إلى 3 مرات.

فلوريان فيرتس، باير ليفركوزن

منعت إصابة كبيرة في الركبة لاعب كرة القدم الألماني الشاب فلوريان فيرتز من إكمال الدوري الألماني، وقد كان أحد المهندسين الرئيسين وسط ميدان فريق باير ليفركوزن الذي ييعد أحد الأندية الأساسية بين دورتموند، وبايرن ميونخ، على الأقل في الدوري الألماني. لكن الرباط الصليبي سيضطر النجم الألماني الشاب للذهاب إلى غرفة العمليات، ولا يعرف بأي مستوى سيعود.

كريستوفر نكونكو، لايبزيغ

صعود الفرنسي كريستوفر نكونو وتألقه في لايبزيغ هو، بلا شك، أحد الأخبار العظيمة في الدوري الألماني، والذي لا تصلنا أحيانًا منه سوى ما يحدث لهالاند أو ليفاندوفوسكي، وأهدافه الـ 20 تجعله أحد المهاجمين العظماء في هذا الموسم وهذا هو السبب بوجود أندية كبيرة تراقبه بالفعل، خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والأهداف الـ 20 التي سجلها نكونو كانت في الدوري فقط، وحقق 31 هدفًا، و 20 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، بعيدة جدًا عن 7 أهداف، و11 تمريرة حاسمة الموسم الماضي.

أكثر لاعب من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى مشاركة بالأهداف في كل البطولات: 🔘50 هدفا – بنزيما (سجل 37 وصنع 13)

🔘49 هدفا – ليفاندوفسكي (سجل 45 وصنع 4)

🔘45 هدفا – مبابي (سجل 28 وصنع 17)

🔘41 هدفا – كريستوفر نكونكو (سجل 27 وصنع 14)

🔘38 هدفا – محمد صلاح (سجل 28 وصنع 10) pic.twitter.com/dl0qAkKTU2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 7, 2022

رافائيل لياو، ميلان

براعة النجم البرتغالي الشاب رافائيل لياو في القسم الهجومي خدم مدربه في ميلان بيولي، واستخدمه كجناح ونقطة هجوم، ووفقًا لتحليل Driblab، ”أكمل أكثر من 3 مراوغات كل 90 دقيقة، وقام بترجمتها إلى أكثر من 3 تسديدات، و 6 لمسات داخل المنطقة.

مارتن تيرير – رين

لا يخلو المنتخب الفرنسي إلا نادرًا من أحد اللاعبين الذين، على الرغم من صغر سنهم، يحددون إيقاع الفريق، وفريق رين غالبًا ما يقدم لاعبين شبابًا للمنتخب الفرنسي، ونجح المدرب برونو جينيسيو بغرس ما يكفي من احترام الذات لدى اللاعبين الآخرين لدفع فريقه إلى مراكز دوري أبطال أوروبا.

مارتن تيرييه هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين، بالإضافة إلى المنافسة على لقب هداف الدوري الفرنسي أمام كيليان مبابي (3 أهداف تفصل بينهم)، تمكن هذا الموسم من الانضمام للفريق الأول والمشاركة في نقله إلى أعلى مستوى ممكن.

كونور غالاغر – كريستال بالاس

قد يكون كونور غالاغر هو الأقل شهرة على الإطلاق، ربما لأن كريستال بالاس هو أحد فرق لندن الأقل شعبية بعيدًا عن بريطانيا، ولأن النجم الشاب الذي بالغ من العمر 22 عامًا للتو، ومع ذلك يثبت أنه لن يستغرق وقتًا طويلًا للعثور على مكان في المنتخب الإنجليزي، وفي 31 مباراة، سجل 8 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة. ألماسة نصف مصقولة ومستعدة لمنح الإضافة لأي فريق.