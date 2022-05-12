صحف رياضية: عملية غير مهمة لريال مدريد.. 8 تعاقدات لبرشلونة.. وتكلفة هالاند

شكل فوز أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني وضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وفوز إنتر ميلان بكأس إيطاليا على حساب يوفنتوس ونتائج لقاءات الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بعدد صفقات برشلونة المتوقعة في الصيف ورغبة مارسيلو في البقاء في ريال مدريد وبطولة روما المفتوحة للتنس وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية ورغبة ليفاندوفسكي في الرحيل عن بايرن ميونخ.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على رغبة البرازيلي مارسيلو في البقاء في ريال مدريد وكتبت :“ مارسيلو يرغب في البقاء بريال مدريد ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 2-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا وإلتشي يضمن البقاء ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وكتبت :“ بنزيما يرغب في تجاوز راؤول وليفانتي وحده الفوز مهم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مفاوضات برشلونة لضم أزبيليكويتا وماركوس ألونسو وتطورات مصير فيليب كوتينيو والتعاقد مع ليفاندوفسكي وكتبت :“ المفاوضات النهائية مع أزبيليكويتا وماركوس ألونسو “ و “ فيليب كوتينيو في أستون فيلا مقابل 20 مليون يورو “ و “ ليفاندوفسكي بدأ في فرض الخروج من بايرن ميونخ ”.

كما تحدثت عن تطورات الحالة الصحية لرونالد أراوخو مدافع برشلونة وكتبت :“ أراوخو عاد للمنزل ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وكتبت :“ عملية غير مهمة لريال مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعاقدات برشلونة المتوقعة في الصيف القادم وكتبت :“ 8 تعاقدات ”.

كما اهتمت بصفقة النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل لمانشستر سيتي وكتبت :“ هالاند كلف 320 مليون يورو ”.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الدوري الإسباني وكتبت عن فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 2-0 :“ أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال “ وعن لقاء ريال مدريد وليفانتي :“ البطل ضد اليأس ”.

كما اهتمت بتأهل رافائيل نادال للدور القادم من بطولة روما المفتوحة للتنس.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني وكتبت :“ كريم بنزيما من أجل تجاوز راؤول ”.

كما تحدثت عن فوز أتلتيكو مدريد على إلتشي 2-0 وضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وكتبت :“ المهمة تمت ”.

الصحيفة اهتمت بعودة رافائيل نادال للفوز في بطولة روما المفتوحة للتنس ونتائج المرحلة الخامسة من طواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز نانت على رين 2-1 في الدوري الفرنسي وكتبت :“ نانت ينزع ريش رين ”.

كما اهتمت بفوز نيس على سانت إيتيان 4-2 وكتبت :“ سانت إيتيان المزيد من السقوط ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على تتويج إنتر ميلانو بكأس إيطاليا بعد الفوز في النهائي على يوفنتوس 4-2 وكتبت :“ كن هادئا إنه إنتر ميلان“.

كما اهتمت بفريق ميلان الساعي للفوز بلقب الدوري الإيطالي ويملك مصيره بيده وكتبت :“ أدرينالين ميلان ”.