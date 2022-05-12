أبرز أخطاء برشلونة في الميركاتو.. 6 لاعبين في ريال مدريد وكريستيانو رونالدو ومبابي وهالاند

ركزت صحيفة سبورت على أخطاء إدارات برشلونة السابقة في سوق الانتقالات والتي ضيعت على الفريق عدة نجوم. اختارت سبورت 18 لاعبا كان الأبرز منهم 6 لاعبين يلعبون حاليا في ريال مدريد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي وحتى النرويجي إيرلينغ هالاند.

وحددت الصحيفة أسباب ضياع كل هؤلاء النجوم إما برفض دفع المقابل المالي وإما اختيارات المدرب، أو بسبب الإدارة التقنية أو تفضيل لاعبين آخرين، ونستعرض أبرز الأخطاء التي سقطت فيها إدارات برشلونة.

النرويجي إيرلينغ هالاند..

اختار برشلونة المهاجم الدنماركي برايتوايت حين كان هالاند متاحا ويلعب في فريق ريد بول سالزبورغ واختار الانتقال لبروسيا دورتموند، وحاليا فشل الفريق في ضمه لأسباب اقتصادية.

الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي الحالي..

رفضت إدارة برشلونة دفع 20 مليون يورو مقابل ضمه وتبحث حاليا عن خليفة لسيرجيو بوسكتس.

لاعبون في ريال مدريد..

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا..

حين فضل برشلونة التعاقد مع الألماني تير شتيغن على ضم الحارس الأساسي حاليا في ريال مدريد.

الألماني توني كروس..

قبل توقيعه لريال مدريد كان برشلونة مرشحا للتعاقد معه مرتين وفضل عليه الكرواتي إيفان راكيتش.

الكرواتي لوكا مودريتش..

كان قريبا من التوقيع مع برشلونة حين كان لاعبا في دينامو زغرب وفي توتنهام ورغم التقارير الإيجابية للإدارة التقنية لم يقدم الفريق عرضا قويا لضمه.

الإسباني ماركو أسينسيو,,

رفض برشلونة دفع الشرط الجزائي لريال مايوركا واستغل ريال مدريد الفرصة وتعاقد معه.

الفرنسي كريم بنزيما..

رفض برشلونة التعاقد معه بسبب تقرير من تشيكي بيغريستين المدير الرياضي السابق حول أسلوب حياته.

الصربي لوكا يوفيتش..

تم رفض التعاقد معه بسبب أسلوب لعبه.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو..

اختار برشلونة مواطنه كواريزما وبعده وقع مع البرازيلي رونالدينيو ورفض التوقيع مع كريستيانو رونالدو الذي رحل لمانشستر يونايتد,

الألماني مسعود أوزيل..

كان برشلونة قريبا من ضمه ورفضه بيب غوارديولا في اللحظات الأخيرة حين كان لاعبا في بريمن وانتقل لريال مدريد حيث قدم مستوى جيدا.

البرازيلي كاكا..

عرضه بيرلسكوني ضمن صفقة البرازيلي رونالدينيو لكن برشلونة رفض التفكير في الأمر.

الإسباني موراتا، شكك برشلونة في جدوى التعاقد معه واستغل أتلتيكو مدريد الأمر وراهن عليه.

لاعبون آخرون..

الكندي ألفونسو ديفيز..

لاعب بايرن ميونخ الحالي رفض برشلونة دفع 5 ملايين يورو لضمه حين كان عمره 16 سنة وكان لاعبا في فريق فانكوفر وايت الكندي.

الفرنسي كليان مبابي..

في خطأ تاريخي فضل برشلونة الجناح عثمان ديمبيلي لتعويض البرازيلي نيمار ولم يراهن على صفقة نجم موناكو السابق.

الصربي دوشان فلاهوفيتش..

عرضه فيورنتينا ووكلاؤه على برشلونة في صيغة إعارة زائد خيار شراء عقده لكن انتشار فيروس كورونا أوقف الصفقة ثم رفضها برشلونة لاحقا.