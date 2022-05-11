إنتر ميلان يتوج بكأس إيطاليا بفوز درامي على يوفنتوس (شاهد)

توج فريق إنتر ميلان بلقب كأس إيطاليا عقب فوزه على يوفنتوس، بنتيجة (4-2)، في المباراة النهائية على ملعب الأوليمبيكو، مساء اليوم الأربعاء.

وامتدت المباراة إلى شوطين إضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأنهي بذلك فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الموسم دون ألقاب.

وافتتح الإنتر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة السادسة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأزرق بهدف نظيف.

وانتفض يوفنتوس في الشوط الثاني، وسجل هدفين متتاليين عن طريق كل من أليكس ساندرو في الدقيقة 50، ثم ودوسان فلاهوفيتش بعده بدقيقتين.

بطريقة رائعة.. باريلا يفتتح الأهداف في نهائي كأس ايطاليا لصالح #الانتر في مرمى #يوفنتوس #يوفنتوس_إنتر pic.twitter.com/DjTtGbKXJU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وأعاد هاكان كالهانجولو إنتر للمباراة مرة أخرى بعد إحراز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2/2، لينجح إيفان بيريسيتش بتسجيل هدفين للإنتر ”98 من ركلة جزاء و102“.

جنون في نهائي #كأس_ايطاليا .. #إنتر يقترب من التتويج بتسجيله هدفين في الوقت الإضافي بمرمي #يوفنتوس د 99 بيريسيتش يسجل الهدف الثالث لـ إنتر من علامة الجزاء د 102 بيريسيتش يسجل الهدف الرابع من تصوية لا تصد ولا ترد#يوفنتوس_إنتر pic.twitter.com/L61B5dFPCl — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 11, 2022

وشهدت نهاية المباراة حصول ماسيمليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس على البطاقة الحمراء، بعدما اشتبك مع أحد مساعدي الجهاز الفني للإنتر.

ووقعت المشادة بعد تسجيل النيراتزوري للهدف الرابع عن طريق إيفان بيريسيتش، ليغادر أرض الملعب ليجلس أليغري في المدرجات بالدقيقة 104.

وسيكون أليغري، الذي تعرض للطرد بسبب الاحتجاج، أول مدرب ليوفنتوس منذ 2011 يخوض موسمًا خاليًا من الألقاب، إذ يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري، وخرج من المنافسة.