يويفا يسمح لروسيا بحضور الجمعية العمومية في فيينا

سُمح لممثل روسي بحضور الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في فيينا، اليوم الأربعاء، رغم إيقاف منتخب وأندية بلاده.

وأوقف ”يويفا“ والاتحاد الدولي ”فيفا“ منتخب وأندية روسيا من المسابقات الدولية والقارية، في فبراير/ شباط الماضي، لحين إشعار آخر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

واستبعد ”يويفا“ طلب روسيا باستضافة بطولة أوروبا للرجال، في 2028 و2032، في وقت سابق هذا الشهر، لكنه أكد، اليوم الأربعاء، السماح لروسيا بحضور الجمعية العمومية.

وقال متحدث باسم ”يويفا“: ”حضر ممثل للاتحاد الروسي اجتماع اليوم في فيينا“.

وأكد رئيس ”يويفا“ ألكسندر سيفرين أنه ”من السابق لأوانه“ الحديث عن إيقاف محتمل للاتحاد الروسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الجمعية العمومية: ”إذا سألتني قبل شهر ربما كنت سأفكر بطريقة مختلفة عن اليوم، وخلال شهر لا نعرف ما سيحدث“.

وتابع: ”لن أستبعد أي شيء، لكنني لن أتحدث عن شيء في المستقبل، وعقوباتنا كانت قاسية على الرياضيين، وأشعر بالأسف من أجلهم، لكن في موقف كهذا لم تكن هناك أي حلول أخرى، وما نأمل فيه جميعًا أن يتوقف الجنون في أقرب وقت ممكن“.