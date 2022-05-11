هل أعلن ناصر الخليفي تجديد عقد مبابي خلال اجتماعات الأندية الأوروبية؟

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان استغل حضوره اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية الذي أقيم في مدريد للترويج إلى أن ناديه جدد عقد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ليستمر مع النادي.

ولا يزال مستقبل مبابي مجهولا. في حين أكد أحد الطرفين أنه سيلعب مع ريال مدريد، قال الآخر إنه سيلعب مع باريس سان جيرمان، حيث قالت صحيفة AS الإسبانية إن المسؤول القطري تباهى خلال اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية بنجاح ناديه في تجديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان فيه اللاعب نفسه في مدريد مع زميليه أشرف حكيمي وسيرجيو راموس، إلا أن رئيسه كان يؤكد لزملائه، بمن فيهم جيل مارين الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد أن المهاجم الفرنسي سيستمر في باريس.

لكن محطة RMC الفرنسية نفت تقرير AS تماما، وأكدت أن الخليفي لم يناقش مستقبل مبابي خلال لقائه مع أعضاء رابطة الأندية الأوروبية (ECA) في مدريد.

وأثار مبابي الكثير من الحديث في مدريد هذا الأسبوع بالذهاب إلى هناك، يوم الإثنين، في يوم إجازته، حيث كان هناك في نفس توقيت زيارة الخليفي للعاصمة الإسبانية لرئاسة اجتماع رابطة الأندية الأوروبية (ECA).

لا نقاش حول مستقبل مبابي

نفى الوفد المرافق للمسؤول القطري في مدريد حقيقة أن قضية مبابي نوقشت خلال هذا الاجتماع، مؤكدا أن جميع المناقشات كانت تدور حول جدول أعمال الاجتماع ولا شيء بخصوص موقف المهاجم الباريسي الذي ينتهي عقده مع باريس في نهاية الموسم.

في كلمته الافتتاحية أمام هذه اللجنة التنفيذية التي عقدت في استاد واندا متروبوليتانو ، كان الخليفي سعيدا بشكل خاص بتنفيذ قاعدة اللعب المالي النظيف الجديد.

وقال: ”لقد عملنا بجدية على ذلك خلال العام الماضي، لإيجاد التوازنات الصحيحة والتسويات. لقد كانت خطوة مهمة للغاية. أولا، لأن اللوائح تتناول مباشرة التحديات المالية الأكثر إلحاحا للأندية. ثانيا، لأن القواعد الجديدة جاءت نتيجة تعاون حقيقي ووثيق بين الرابطة والاتحاد الأوروبي“.

وبعد الاجتماع الرسمي حضر المشاركون في اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية مأدبة عشاء في مطعم شهير في مدريد، وأثناء خروجه من المطعم سُئل الخليفي عن مستقبل مبابي ولم يرغب رئيس باريس سان جيرمان في الرد.

ثم توجه رئيس باريس سان جيرمان إلى فيينا لحضور اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، قبل المشاركة، هذا الأربعاء، في مؤتمر الاتحاد، الذي لا يزال في النمسا.

وفي الوقت ذاته غادر مبابي مدريد، يوم الثلاثاء، بعد رحلة استغرقت 24 ساعة. وشارك في تدريب باريس سان جيرمان، صباح الأربعاء.