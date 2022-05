الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب ”الأولمبيكو“ في العاصمة الإيطالية روما لمتابعة اللقاء المرتقب بين يوفنتوس وإنتر ميلان في نهائي بطولة كأس إيطاليا.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في نهائي كأس إيطاليا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية على ملعب ”الأولمبيكو“، معقل فريق روما.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية الـ2 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي عبر القناة الصوتية الأولى وعامر عبد الله عبر القناة الصوتية الثانية.

مشوار الفريقين

تأهل يوفنتوس للمباراة النهائية بعدما تخطى عقبة سامبدوريا بنتيجة 4-1 في دور الستة عشر، كما فاز على ساسولو بنتيجة 2-1 في ربع النهائي.

وفي دور الأربعة، تغلب يوفنتوس على فيورنتينا بعد الفوز بنتيجة 1-0 ذهاباً خارج أرضه والفوز بنتيجة 2-0 إياباً.

وصعد إنتر للنهائي بعدما تغلب عقبة إمبولي بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر ثم أقصى منافسه روما في ربع النهائي بالفوز بنتيجة 2-0 ثم واجه جاره ميلان في نصف النهائي.

وتعادل الفريقان في جولة الذهاب دون أهداف ثم فاز إنتر بنتيجة 3-0 في مواجهة الإياب.

وفاز إنتر ميلان في آخر مواجهة ضد يوفنتوس بنتيجة 1-0 يوم الـ3 من أبريل الماضي في الدوري الإيطالي كما أن يوفنتوس لم يعرف طعم الفوز على إنتر في آخر 3 مواجهات.

وصعد يوفنتوس على حساب إنتر إلى نهائي كأس إيطاليا في نسخة الموسم الماضي بعدما فاز اليوفي بنتيجة 2-1 ثم تعادلا دون أهداف.

ويحمل يوفنتوس لقب كأس إيطاليا عن الموسم الماضي بخلاف أنه الفريق الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، بينما فاز إنتر بلقب الكأس 7 مرات آخرها موسم 2010 – 2011.

أليغري ضد إنزاغي

يقود ماسيميليانو أليغري تدريب فريق يوفنتوس، بينما يتولى سيموني إنزاغي قيادة فريق إنتر.

وسبق أن تقابل أليغري ضد إنزاغي في 12 مواجهة سابقة ويتفوق أليغري برصيد 7 انتصارات مقابل 4 لصالح إنزاغي وتعادل وحيد.

وواجه أليغري فريق إنتر خلال 27 مباراة سابقة وفاز في 10 لقاءات وخسر مثلها وتعادل 7 مرات.

ولعب إنزاغي ضد يوفنتوس خلال 17 مباراة سابقة وفاز في 6 لقاءات مقابل 9 هزائم وتعادلين.

وسبق أن فاز إنزاغي بلقب كأس إيطاليا موسم 2018 – 2019 مع فريق لاتسيو، كما فاز أليغري بلقب الكأس 4 مرات كلها مع فريق يوفنتوس.

أفكار أليغري

يبحث أليغري عن تحقيق بطولة مع يوفنتوس في هذا الموسم الصعب، الذي شهد تقلبات عديدة وضربات قوية على رأسها الخروج من دوري أبطال أوروبا مبكراً والابتعاد عن صراع لقب الدوري الإيطالي.

ويغيب عن صفوف يوفنتوس الرباعي ماتيا دي تشيليو وكايو خورخي وفيدريكو كييزا وويستون ماكيني.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون صعبة للغاية خاصة أن اللعب ضد إنتر يحتاج إلى صبر شديد وفريقه يحتاج للفوز بلقب الكأس.

وأشار إلى أن الفوز بلقب الكأس سيكون أمرا جيدا في الموسم الحالي للتحضير للموسم الجديد الذي سيكون مختلفاً تماماً من أجل العمل على استعادة لقب الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن يعتمد يوفنتوس على تشكيلة تضم حارس المرمى ماتيا بيرين وأمامه رباعي خط الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني وخوان كوادرادو وأليكس ساندرو.

ويقود خط الوسط آرثر ميلو وبجواره دينيس زكريا وأدريان رابيو مع ثلاثي الهجوم مويس كين وباولو ديبالا ودوشان فلاهوفيتش.

All roads lead to one place.

And we’re here ➡️⚫️🔵🏟#CoppaItaliaFrecciarossa #ForzaInter pic.twitter.com/LiJAe22gQX

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) May 11, 2022