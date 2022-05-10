رئيس ميلان يكشف وجود عرضين لشراء النادي

نقلت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن رئيس ميلان، باولو سكاروني، اليوم الثلاثاء، إن النادي اللومباردي المملوك منذ 2018 من قبل صندوق الاستثمار الأمريكي ”إليوت مانغمنت“، تلقى عرضين لشرائه.

وقال سكاروني في تصريحات نقلتها بشكل خاص وكالة الأنباء الإيطالية ”أنسا“: ”أفهم أن هناك عرضين وأن الأمر يستغرق وقتاً لبحثهما جيداً ومقارنتهما“.

وحسب معلومات من صحيفة ليكيب الفرنسية، تطرقت وسائل الإعلام الإيطالية في منتصف أبريل (نيسان) إلى اهتمام صندوق استثماري مقره البحرين ”إنفستكورب“، هذا الاهتمام لم يتم تأكيده رسمياً من قبل هذا الصندوق أو النادي أو المالك الحالي.

وتطرقت الصحافة الايطالية في الآونة الأخيرة إلى مفاوضات مع مرشح محتمل آخر، هو صندوق الاستثمار الأمريكي ”ريدبيرد كابيتال بارتنرز“، ومرة أخرى دون تأكيد رسمي.

وأكد رئيس ميلان: ”لست على علم بالمشاكل أو النقاط الحرجة مع ”إنفستكورب“، الذي بدا الأكثر تقدماً في هذا الملف“.

وحرص سكاروني مع ذلك على التأكيد أنه ليس المحاور المناسب، للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالموضوع.

وكان أسطورة النادي، ومديره الرياضي، باولو مالديني، اعتبر في أبريل (نيسان) الماضي، أنه من الطبيعي أن يتم بيع النادي، مع التأكد على أنه لا يعرف متى يمكن أن يحدث ذلك؟.