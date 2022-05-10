اتحاد اللاعبين المحترفين: الالتزامات المفروضة على اللاعبين تجاوزت الخطوط الحمراء

قال الأمين العام لاتحاد اللاعبين المحترفين، اليوم الثلاثاء، إن الالتزامات التي تفرضها جداول المباريات على أفضل اللاعبين في العالم تجاوزت بالفعل الخطوط الحمراء، وتمثل خطرا على صحتهم.

وفي حديثه في منتدى أسبوع الرياضة العالمي في باريس، قال يوناس باير-هوفمان للصحفيين: ”لكي أكون صريحا.. ربما تم تجاوز الخط الأحمر قبل بضع سنوات. جدول المباريات مزدحم بالفعل بالنسبة للاعبي النخبة وهو أقل من اللازم بالنسبة للاعبي بطولات الدوري عند المستوى الأدنى. البطولات التي تحاول الاستمرار والبقاء“.

وسيخوض ليفربول، الذي يسعى لنيل أربعة ألقاب في إنجاز لا سابق له متمثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الانجليزية ودوري أبطال أوروبا، بنهاية الموسم 63 مباراة مع مشاركة معظم لاعبي التشكيلة في مهام مع منتخباتهم الوطنية.

ومن المتوقع أن يكون موسم 2022-2023 أكثر صعوبة مع إقامة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر كانون الأول، بينما سيضيف الشكل المعدل لدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 أربع مباريات سنويا للأندية المشاركة في دور المجموعات.

وأضاف باير-هوفمان: ”ما قلناه منذ فترة طويلة للاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، هو أننا نعتقد أنه لا ينبغي إدراج مباريات إضافية في جدول المباريات حتى يكون لدينا ضمانات مناسبة لصحة وسلامة اللاعبين، أو بمعنى أدق إضافة فترات توقف إلزامية للنشاط في نهاية الموسم ومنتصف الموسم، وقواعد محددة تتعلق بالسفر وفترات الراحة بين المباريات.

”يخوض لاعبون في بعض الأحيان ثماني أو تسع مباريات متتالية بدون خمسة أو ستة أيام من الراحة بينها، ولا يمكن الاستمرار بهذا الشكل“.

ويعتقد الألماني باير-هوفمان أنه ما لم يتم تقديم تنازلات من قبل السلطات، فسيضطر اللاعبون لعدم المشاركة في بعض البطولات.

وحذر من أنه ”وحتى الآن فإن كافة منظمي البطولات يحاولون للأسف تمديد جدول المباريات أكثر وستكون هناك نقطة خلاف.

”مشكلة هذا النموذج المتضخم من جدول المباريات هو أنه وفي نهاية المطاف تشارك نفس المجموعة من اللاعبين في جميع البطولات.

”أود أن يكون هناك جدول مباريات متضخم في الدوري الاسكتلندي. أضف لهم أربعة أندية أخرى ويمكن للاعبين وقتها بالفعل الوصول لحياة مهنية أفضل. لكن المشكل كلها تتعلق باللاعبين عند مستوى النخبة.

”سنصل إلى النقطة التي يشارك فيها اللاعبون في دوري الأبطال، لكنهم لا يلعبون في دوري الدرجة الأولى، أو يريدون الانضمام إلى المنتخب الوطني، لكنهم مرهقون للغاية لدرجة أنهم لا يستطيعون الأداء“.