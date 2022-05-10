صحف رياضية: مبابي في مدريد.. وتجارب لاختيار خليفة بوسكيتس

شكل اقتراب مانشستر سيتي، من التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند رسميا وتواجد النجم الفرنسي كليان مبابي في مدريد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني ووضعية أولمبيك ليون واستمرار إيمان ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز ورغبة برشلونة في ضم ساديو ماني وإمكانية انتقال ماوريسيو بوكيتينو لتدريب أتلتيك بلباو وتألق نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تواجد النجم الفرنسي كليان مبابي في العاصمة الإسبانية وكتبت :“ مبابي في مدريد ”.

كما تحدثت عن اقتراب إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي وكتبت “ هالاند اختار مانشستر سيتي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت ”برشلونة للاقتراب من حسم المركز الثاني ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن خليفة لقائده سيرجيو بوسكيتس وكتبت :“تشافي : بوسكيتس ليس أبديا “ و “ تجارب لاختيار خليفة بوسكيتس ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت “ الهدف وصافة البطل ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي وكتبت “ هالاند في مانشستر سيتي “ و “ كليان مبابي متواجد في مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على السنغالي ساديو ماني وإمكانية ضمه من طرف برشلونة وكتبت “ ساديو ماني ضمن النطاق ”.

الصحيفة اهتمت بالنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كليان مبابي وكتبت “ هالاند اختار مانشستر سيتي والإعلان الرسمي هذا الأسبوع “ و “ كليان مبابي تم اصطياده يأكل في مدريد أمس ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت “ الفوز اليوم يقرب من حسم المركز الثاني ”.

آس

ركزت الصحيفة على تواجد كليان مبابي في مدريد وكتبت “ أهلا بك ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني وكتبت ”لقاء من أجل التأهل للمشاركة في كأس السوبر الإسباني“.

كما اهتمت الصحيفة بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز وكتبت“ البحث عن المركز الأول عالميا ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على قرب انتقال النرويجي إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي وكتبت “ إيرلينغ هالاند أخذ الوقت لإنهاء انتقاله لمانشستر سيتي مقابل 64 مليون جنيه استرليني “ .

الصحيفة اهتمت بفريق ليفربول وتشيلسي وكتبت “ ليفربول لازال يعتقد “ و “ توخيل في حالة اضطراب ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك ليون وتراجعه هذا الموسم وفشله في التأهل لمسابقة أوروبية وكتبت “ أولمبيك ليون تراجع“.

الصحيفة اهتمت بقرب انتقال إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي وكتبت “ مانشستر سيتي ينتظر هالاند ”.

كما اهتمت برغبة أتلتيك بلباو التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو وكتبت “ أتلتيك بلباو يحاول مع بوكيتينو ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على ميلان متصدر الدوري الإيطالي وكتبت “ ميلان في اختبار اللقب رقم 19 ”.

كما تحدثت عن نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان وكتبت “ يوفنتوس : كيلليني يهيأ للوداع باللقب رقم 20 ”.

الصحيفة اهتمت بهزيمة روما 2-0 أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي وكتبت “ روما يسقط وجوزيه مورينيو يهاجم تقنية حكم الفيديو ”.