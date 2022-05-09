ترتيب الدوري الإيطالي.. فيورنتينا يهزم روما ويحافظ على آماله في المشاركة بالبطولات الأوروبية

فاز فيورنتينا 2-صفر على ضيفه روما في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، ليحافظ على آماله في المشاركة في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 59 نقطة في المركز السابع متساويا مع روما، الذي سيواجه فينوورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وأتلانتا.



ويحتل لاتسيو المركز الخامس وله 62 نقطة قبل جولتين من النهاية.

ويتأهل صاحب المركز الخامس إلى الدوري الأوروبي، في حين ينتقل سادس الترتيب للمشاركة مع دوري المؤتمر الأوروبي.

ومنح نيكولاس جونزاليز التقدم لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، وبعد ذلك بست دقائق أضاف جياكومو بونافنتورا الهدف الثاني.