بعد فوزه على هيلاس فيرونا.. كم نقطة يحتاجها ميلان للتتويج بلقب الدوري الإيطالي؟

اقترب فريق آي سي ميلان من تحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد نجاحه في الفوز على هيلاس فيرونا 3/1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، في منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

تقدم فيرونا عن طريق دافيد فاروني بالدقيقة 38، ولكن نجح ساندرو تونالي في تعديل الكفة وأحرز هدف التعادل للميلان قبيل صافرة نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة 50 نجح ساندرو تونالي في إضافة الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يضيف أليساندرو فلورينزي الهدف الثالث للميلان بالدقيقة 86.

واستعاد ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل نهاية المسابقة بجولتين فقط برصيد 80 نقطة بفارق نقطتين عن إنتر (78).

وقد تجمد رصيد فيرونا عند 52 نقطة بالمركز التاسع.

ويحتاج ميلان إلى الفوز في المباراة المقبلة، أو التعادل مع تعادل إنتر منافسه المباشر أو هزيمته، ليتمكن الروسونيري من الفوز بلقب الدوري.

وفي مباراة أخرى حقق فريق فينيسيا فوزاً مهماً في مباراة ماراثونية أمام ضيفه بولونيا، ليفوز 4-3، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف فينيسيا توماس هنري في الدقيقة الرابعة وسفيان كييني في الدقيقة 19 وماتيا أرامو في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، ودينيس جونسون في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وسجل أهداف بولونيا ريكاردو أورسوليني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 55 وجيردي شوتن في الدقيقة 68.

ورفع فينيسيا رصيده إلى 25 نقطة في المركز العشرين الأخير، بفارق أربع نقاط عن المنطقة الآمنة.

وتوقف رصيد بولونيا عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: