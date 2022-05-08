بروسيا دورتموند يكشف موعد حسم مستقبل هالاند

كشف سيبستيان كيل، مدير الكرة المقبل بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم موعد مستقبل نجم هجوم الفريق إرلينغ هالاند.

وقال سيبستيان كيل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إنه من المتوقع حسم خلال الأيام المقبلة، حيث يبدو هالاند قريبا من الرحيل عن الفريق، وتسود حالة من الترقب بشأن وجهته المقبلة.

وارتبط اسم النجم النرويجي هالاند (21 عاما) بشكل كبير لدى وسائل الإعلام بالانتقال إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يوليو (تموز) المقبل، في ظل وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل.

وجرى تعليق الأمر لبعض الوقت بسبب ظروف وفاة وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا، مطلع الأسبوع الماضي.

وأوضح ”كيل“ في تصريحاته، اليوم الأحد: ”أعتقد أن الأمر سيتضح الأسبوع المقبل“.

ويحاول بروسيا دورتموند تعويض رحيل هالاند المرتقب بالتعاقد مع كريم أديمي مهاجم ريد بول سالزبورغ النمساوي.

وأضاف كيل: ”أظن أننا سنمضي قدما في ضم كريم هذا الأسبوع“.

وحسم دورتموند، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الألماني خلف بايرن ميونخ المتوج باللقب، بالفعل تعاقده مع لاعبَي قلب الدفاع نيكو شلوتربيك، من فرايبورغ، ونيكلاس زوله، من بايرن ميونخ، لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، قال سيبستيان كيل إنه يعتزم إبقاء ماركو روزه في منصب المدير الفني للفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد أن بدا في وقت سابق مترددا بشأن هذا الأمر.

وأثار سيبستيان كيل ضجة، أمس السبت، عقب المباراة التي فاز فيها دورتموند على غرويتر فورت 3-1 ضمن منافسات الدوري الألماني.

فلدى سؤاله حول ما إذا كان روزه سيستمر في تدريب الفريق خلال الموسم المقبل، قال كيل في تصريحاته لشبكة سكاي إنه يظن ذلك.

وقال لاعب خط وسط دورتموند السابق سيبستيان كيل، والذي ينتقل من رئاسة لجنة المحترفين بالنادي إلى منصب مدير الكرة بنهاية الموسم الجاري، في تصريحات لقناة شبورت 1 التليفزيونية: ”كانت صيغة مؤسفة حقا للكلمات“.

وأضاف: ”يمكنني أن أقول بوضوح إنني أخطط للموسم المقبل مع ماركو“.

وقال إنه سيناقش بعض الأمور مع روزه عقب الموسم الذي يشهد حاليا تواجد دورتموند في المركز الثاني في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونخ الذي حسم اللقب بالفعل، كما شهد خروجا مبكرا لدورتموند من الدوري الأوروبي وكأس ألمانيا.