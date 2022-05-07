ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يهزم تورينو ويتمسك بالمركز الثالث

حقق نابولي فوزا شاقا على مضيفه تورينو، بنتيجة 1/0، اليوم السبت، على ملعب ”أولمبيكو دي تورينو“ في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 73.

ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 73 نقطة من 36 مباراة في المركز الثالث، علما أن إنتر ميلان يتصدر جدول الترتيب ويملك 78 نقطة من 36 مباراة، مقابل 77 نقطة لميلان من 35 مباراة في المركز الثاني.

وفي آخر جولتين يلعب نابولي مع جنوة ثم سبيزيا، في حين من المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع كالياري وأخيرا مع سامبدوريا.

أما ميلان فيلعب غدا الأحد مع هيلاس فيرونا ثم مع أتلانتا وأخيرا مع ساسولو.

ويعود آخر تتويج لنابولي بلقب الدوري الإيطالي إلى موسم 1989/1990، علما أن يوفنتوس أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإيطالي برصيد 36 لقبا، مقابل 19 لقبا لإنتر ميلان و18 لقبا لميلان و6 لجنوة و7 لتورينو.