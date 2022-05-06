العاصمة الإسبانية تستضيف مفاوضات ريال مدريد ومبابي مطلع الأسبوع

أصبح مستقبل كيليان مبابي عبارة عن مسلسل تلفزيوني يتم فيه نشر معلومات جديدة كل ساعة، ووفقًا لما أوردته ”RMC Sport“ الفرنسية المتخصصة في الانتقالات، فإن فريق عمل المهاجم الشاب سيسافر إلى مدريد، مطلع الأسبوع الحالي، من أجل حسم جوانب مختلفة تتعلق بانتقال مهاجم باريس سان جيرمان للنادي الملكي.

وقال جيروم روثين لاعب باريس سان جيرمان السابق والمحلل في المحطة الفرنسية إن السفر إلى مدريد يتعلق برغبة مبابي بالهيمنة بنسبة 100٪ على حقوق صورته وكل ما يملكه اللاعب، وهو ما طرحه عليه باريس سان جيرمان بالفعل، بمعنى استفادته ماديًا بكل ما يتعلق بصورته، بالإضافة إلى منحه راتبًا فلكيًا من بطل الدوري الفرنسي.

وكانت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية قد أشارت إلى أن المهاجم الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا وافق، من حيث المبدأ، على البقاء في النادي الباريسي لمدة عامين على الأقل، وهو ما نفته والدته فايزة العماري على الفور.

لكن المحطة الفرنسية أشارت إلى أن رأي مبابي لم يتغير بشأن الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكنه ينتظر ضمانات بشأن المشروع الرياضي للنادي، حتى لو ظل الاتجاه قائمًا على رحيله.

ريمونتادا جديدة🧨؟!.. راديو مونت كارلو يؤكد أن هناك اجتماع الأسبوع المقبل بين عائلة مبابي ونادي ريال مدريد. pic.twitter.com/QQ8O8OfTAD — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 6, 2022

وقبل أقل من شهرين على نهاية عقده الحالي مع بطل الدوري الفرنسي لا يزال اللاعب لم يمدد عقده، رغم أن الإدارة الباريسية مقتنعة بأنه سيواصل مسيرته في باريس، الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الباريسية: ”القضية لم تنتهِ بعد، ولن تنتهي حتى يوقّع الطرفان على كل شيء، لكن الاتفاق قد تم بالفعل، وبالنسبة إلى باريس سان جيرمان كيليان مبابي وافق بالفعل على تمديد عقده“.

ووفقًا للصحيفة ذاتها سيحصل مبابي على راتب صافٍ قدره 50 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو أعلى راتب في تاريخ كرة القدم.

وبالإضافة إلى ذلك، سيكون للاعب الحق في الحصول على مكافأة قدرها 100 مليون يورو بمجرد توقيع عقده الجديد، وفي الوقت ذاته يشعر ريال مدريد بالشك بشأن مغادرة اللاعب لباريس سان جيرمان.

ويخوض مبابي موسمًا رائعًا مع باريس سان جيرمان، حيث خاض خلاله 43 مباراة سجل فيها 35 هدفًا، وصنع 19 تمريرة حاسمة، وذلك على الرغم من أن الفريق فاز فقط بلقب الدوري الفرنسي وهو إخفاق قياسًا بالأموال التي استثمرها الملاك القطريون.