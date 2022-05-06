ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب الطاولة على إمبولي ويخطف الصدارة مؤقتًا

قلب فريق إنتر ميلان الطاولة على ضيفه إمبولي، اليوم الجمعة، ليصعد مؤقتًا لصدارة الدوري الإيطالي، بفوزه 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من المسابقة.

وباغت الفريق الزائر سمير هاندانوفيتش حارس إنتر بهدف في الدقيقة الخامسة بعد أن استفاد المهاجم أندريا بينامونتي من تمريرة عرضية منخفضة ليسجل هدفه 13 هذا الموسم.

وضاعف إمبولي الغلة في الدقيقة 28 بعد أن أرسل المدافع ريكاردو فياموتسي كرة طويلة لمنطقة الجزاء ليضع كريستيان أصلاني الكرة في مرمى الحارس هاندانوفيتش.

لكن إنتر، الذي حرمه الحكم من ركلتي جزاء بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد، قلص الفارق في الدقيقة 40 بعد أن سجل سيموني رومانيولي مدافع إمبولي الكرة بالخطأ في شباكه.

وعادل مارتينيز النتيجة قبل الاستراحة مسجلًا هدفه 18 في الدوري هذا الموسم، وأضاف هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد أن تابع كرة مرتدة في الشباك ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة قبل أن يكمل أليكسيس سانشيز الرباعية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ميلان، الذي يواجه هيلاس فيرونا، بعد غدٍ الأحد، وتوقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: