أبرز النجوم يشاركون في وداع مينو رايولا (صور)

احتشد أكبر نجوم كرة القدم في مونت كارلو للمشاركة في جنازة وكيل اللاعبين البارز مينو رايولا الذي شيع جثمانه في موناكو يوم الخميس.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الجنازة حضرها إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان وجيانلويغي دوناروما حارس باريس سان جيرمان جميعهم حضروا الجنازة في موناكو التي عاش فيها رايولا لسنوات عديدة.

وتوفي رايولا عن عمر يناهز 54 عامًا يوم السبت بعد صراع مع المرض وذلك بعدما قضى بعض الوقت في المستشفى في بداية هذا العام بسبب مشكلة صحية في الرئة وقد خضع لعملية جراحية دقيقة للغاية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وصدمت وفاته عالم كرة القدم، والآن مجموعة ملوك كرة القدم التي مثلها على مر السنين كانت حاضرة في جنازته، مع حفل خاص أقيم للعائلة والأصدقاء المقربين في مونت كارلو.

وكان الأيقونة السويدية إبراهيموفيتش، 40 عامًا ، الذي لعب مع باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبرشلونة وإنتر ميلان طوال مسيرة استمرت 23 عامًا، أحد أقرب عملاء رايولا، وحسب تقارير صحفية كان موجودًا بجانب سرير وكيل الأعمال الإيطالي عندما وافته المنية.

إلى جانب إبراهيموفيتش وهالاند ودوناروما، حضر أيضا سيسك فابريغاس لاعب برشلونة وتشيلسي وآرسنال السابق إلى جانب لاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي ومدافع يوفنتوس ماتيس دي ليخت.

ولقد ألقى موت رايولا بظلاله على المستقبل القريب للاعبيه، حيث يستعد الكثيرون منهم لانتقالات ضخمة هذا الصيف.

ومع ذلك أشارت الصحفية نفسها إلى أن رايولا أعد كل شيء لمستقبل عملائه، حيث يبدو هالاند، أحد عملاء رايولا البارزين، مستعدا للانضمام إلى مانشستر سيتي في نهاية الموسم، على الرغم من عدم الانتهاء من الصفقة.

مع استمرار المفاوضات، تشير التقارير في ألمانيا إلى أن المحامي بيمينتا، الذي سيراجع قانونيًا صفقات رايولا، يمكنه إنهاء الصفقة بدلا منه.

وكتبت عائلة رايولا بيانًا مؤثرًا لتأكيد وفاته الصادمة في نهاية الأسبوع جاء فيه ”في حزن لا ينتهي، نعلن وفاة وكيل كرة القدم الأكثر تأثيرا على الإطلاق“.

”قاتل مينو حتى النهاية بنفس القوة التي وضعها على طاولات المفاوضات للدفاع عن لاعبيه، كالعادة جعلنا مينو فخورين ولم يدرك ذلك أبدًا. لقد أثر مينو في حياة الكثيرين من خلال عمله وكتب فصلاً جديدًا في تاريخ كرة القدم الحديثة. سوف نفتقد حضوره إلى الأبد“.

وكان رايولا وسيطا في العديد من الصفقات الضخمة في حياته المهنية، بعد أن انطلق من العمل في مطعم بيتزا ليصبح أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في اللعبة مؤخرا.

وفي العام الماضي، قدرت فوربس ثروته الشخصية بنحو 62 مليون جنيه إسترليني.

وأفادت التقارير أن رايولا كسب ما يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني من بيع الفرنسي بول بوغبا صاحب الرقم القياسي العالمي آنذاك والبالغ 89 مليون جنيه إسترليني من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في عام 2016.