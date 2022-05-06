صحف رياضية: ريال مدريد من أجل الرابعة عشرة.. ألونسو الخيار الأول لبرشلونة

شكل تأهل روما وفينورد لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وآينتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجرز لنهائي الدوري الأوروبي، وتصريحات رونالد أراوخو مدافع برشلونة ورودريغو مهاجم ريال مدريد، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف ببطولة مدريد المفتوحة للتنس ولقاء نادال وألكاراز في ربع النهائي، ونفي والدة كليان مبابي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، واختيار برشلونة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو، وطواف إيطاليا للدراجات الهوائية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على البرازيلي رودريغو نجم ريال مدريد الشاب وكتبت: ”رودريغو: ”نحن غير راضين دعونا نذهب من أجل الرابعة عشرة“.

الصحيفة تحدثت عن نهائي الدوري الأوروبي وكتبت: ”آينتراخت فرانكفورت وغلاسكو رينجرز في إشبيلية“.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وكتبت: ”نادال ضد ألكاراز الكلاسيكو الجديد في الملاعب الترابية“.

سبورت

ركزت الصحيفة على مدافع برشلونة رونالد أراوخو وكتبت: ”رونالد أراوخو: الموسم القادم سنفوز بالألقاب“.

كما تحدثت عن تطورات مستقبل الفرنسي كيليان مبابي وكتبت: ”باريس سان جيرمان يعتقد أن تجديد عقد كيليان مبابي قريب“.

الصحيفة اهتمت ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وكتبت: ”رافائيل نادال وألكاراز يلعبان اليوم ربع النهائي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مدافع برشلونة، الأوروغواياني رونالد أراوخو وكتبت: ”أراوخو: نحن بصدد الاستيقاظ بأمان“.

كما تحدثت عن تفضيل برشلونة التعاقد مع الظهير الإسباني ماركوس ألونسو وكتبت: ”ماركوس ألونسو الخيار رقم 1 بالنسبة لمركز الظهير“.

الصحيفة اهتمت بمستقبل كيليان مبابي وكتبت: ”والدة كيليان مبابي تنفي تجديد عقده مع باريس سان جيرمان“.

أس

ركزت الصحيفة في حوارها على البرازيلي رودريغو مهاجم ريال مدريد ونجم اللقاء أمام مانشستر سيتي وكتبت: ”رودريغو: سانتياغو برنابيو أخذنا على أجنحة“.

الصحيفة تحدثت عن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وكتبت: ”إمكانية نهاية الموسم لجيرارد بيكيه“.

كما اهتمت الصحيفة بانطلاق طواف إيطاليا للدراجات الهوائية ومواجهة رافائيل نادال لمواطنه كارلوس ألكاراز في ربع نهائي بطولة مدريد للتنس وكتبت: ”اللقاء المنتظر بشكل كبير“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل أولمبيك مارسيليا سلبيا أمام فينورد وفشله في التأهل لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يفوت الطريق“.

كما اهتمت الصحيفة بانطلاق طواف إيطاليا للدراجات الهوائية وكتبت: ”طواف إيطاليا مفتوح جدا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على انطلاقة طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، يوم الجمعة، وكتبت: ”طواف إيطاليا نحبك“.

كما تحدثت عن لقاء إنتر ميلان وإمبولي في الدوري الإيطالي وكتبت: ”إنتر ميلان من أجل تجاوز ميلان“.

الصحيفة اهتمت بتأهل روما لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعد الفوز في إياب نصف النهائي على ليستر سيتي 1-0 وكتبت: ”هدف من أبراهام مورينيو يذهب للنهائي ويواجه فينورد“.