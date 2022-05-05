روما يضرب موعدا مع فينورد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي ومارسيليا

ضرب روما الإيطالي موعدا مع فينورد الهولندي في المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي في النسخة الأولى من البطولة.

وفاز روما 1/0 على ليستر سيتي سجله تامي أبراهام في الدقيقة 11 ليتأهل الذئاب إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 2/1 حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في إنجلترا.

وعلى ملعب فيلودروم فشل مارسيليا وفينورد روتردام في التسجيل لتنتهي المباراة على نتيجة التعادل السلبي ما منح فينورد روتردام بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعد أن فاز 3/2 في مباراة الذهاب في هولندا.

وفي المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي 2021/2022 يوم 25 مايو الحالي على ملعب آرينا كومبيتاري في ألبانيا.

وسبق أن تواجه روما وفينورد روتردام مرتين وكانتا في دور الـ32 من الدوري الأوروبي للموسم 2014/2015، وتعادلا 1/1 في إيطاليا، وفاز روما 2/1 في مباراة الإياب في هولندا.