ملاك ليفربول يتفاوضون لمنافسة "إنفستكورب" على شراء ميلان

تجرب شركة ”Red Bird Capital“ أحد ملاك ليفربول الإنجليزي محادثات من أجل شراء ميلان عملاق الدوري الإيطالي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى أكثر من مليار يورو (950 مليون جنيه إسترليني).

وأجرت شركة الاستثمار الخاص محادثات مع المالكين الأمريكيين الحاليين لميلان، شركة إليوت مانغمنت، التي تتطلع إلى بيع النادي، وخاضت فترة من المفاوضات الحصرية مع شركة ”إنفستكورب“ التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين.

وتدير ”إنفستكورب“ أصولا تزيد قيمتها على 42 مليار دولار في مجالات أعمال، من بينها الاستثمار الخاص والعقارات والبنية التحتية وإدارة الائتمان ورأس المال الاستراتيجي.

وقالت شبكة ”سكاي نيوز“ إن ذلك سيجعل شركة ”إليوت“ حرة في التحدث مع مشترين محتملين آخرين، و“RedBird“ بين أولئك الذين يسعون للاستحواذ على متصدر الدوري الإيطالي.

واشترت ”Red Bird“ العام الماضي حصة 10٪ في Fenway Sports Group ملاك ليفربول بقيمة 750 مليون دولار.

واشترت ”Red Bird“ نادي تولوز الفرنسي في صيف عام 2020 وتملك 15٪ من فريق راجستان رويالز في الدوري الهندي الممتاز، وتزعم أن لديها أصولا تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار تحت إدارتها.

ويحتل ميلان صدارة الدوري بفارق نقطتين عن جاره ومنافسه المحلي إنتر ميلان حامل اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية، حيث يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ 2011.

وفاز ميلان بلقب الدوري الإيطالي 18 مرة، ويكافح النادي لإعادة سنوات المجد التي تمتع بها تحت ملكية سيلفيو برلسكوني ومجموعته ميدياست.

وباع برلسكوني النادي للمستثمر الصيني لي يونغ هونغ في عام 2017 مقابل 740 مليون يورو، بما في ذلك الديون، قبل أن تشتريه إليوت لاحقا.

وفي الدوري الإيطالي أيضا، تعود ملكية إنتر ميلان لشركة ”سانينغ هولدنجز جرو“ الصينية، بينما تمتلك مجموعة ”ذا فريدكين“ جروب الأمريكية نادي روما. في حين تملك شركات أمريكية أيضا أندية فيورنتينا وأتلانتا.

في هذه الأثناء، يواصل ليفربول مسح خياراته حول راعي قميص جديد مع بقاء 12 شهرًا على انتهاء عقد رعايته مع ستاندرد تشارترد.

لم يتم استبعاد التجديد مع الشركة المصرفية، ولكن، كما ورد الأسبوع الماضي، يستكشف النادي بدائل، حيث يسعون إلى تعظيم الإيرادات مع التركيز على صفقة قياسية بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني في العام.