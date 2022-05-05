صحف رياضية: فقط الآلهة يمكنها شرح ريمونتادا ريال مدريد.. ليفاندوفسكي يريد ضمانات من برشلونة

شكل تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا جديدة وهذه المرة على حساب مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وإدانة سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بـ4 سنوات سجن بسبب اعتدائه جنسيا على فتاة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد وتطورات رغبة برشلونة في التعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وبطولة مدريد المفتوحة للتنس التي شهدت تأهل الإسباني رافائيل نادال للدور المقبل وإياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد الإعجازي لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا لا تصدق على حساب مانشستر سيتي في إياب نصف النهائي 3-1 وبعد شوطين إضافيين وكتبت “ فقط الآلهة يمكنها شرح ذلك“

كما اهتمت ببداية النجم الإسباني رافائيل نادال في بطولة مدريد المفتوحة للتنس حيث تأهل للدور الثالث.

سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وكتبت ”مدهش ”.

كما تحدثت عن نهاية موسم جيرارد بيكيه برفقة برشلونة بسبب الإصابة وكتبت “ نهاية موسم جيرارد بيكيه “ وأيضا عن مستقبل ممفيس ديباي وكتبت “ برشلونة يرغب في تجديد عقد ديباي ”.

الصحيفة اهتمت بإدانة سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بـ4 سنوات سجن بتهمة الاعتداء الجنسي وكتبت “ إدانة سانتي مينا بـ4 سنوات سجن بتهمة الاعتداء الجنسي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في إياب نصف النهائي على مانشستر سيتي 3-1 وكتبت “ ريمونتادا جديدة تؤهل ريال مدريد وتعاقب مانشستر سيتي الذي كان متقدما 1-0 حتى الدقيقة الـ89 “ و “ باريس سان جيرمان ثم تشيلسي ومانشستر سيتي ”.

الصحيفة اهتمت بتطورات تعاقد برشلونة مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ليفاندوفسكي يريد ضمانات للتوقيع“.

كما اهتمت بقضية لاعب سيلتا فيغو سانتي مينا وكتبت ”4 سنوات سجن لسانتي مينا بسبب الاعتداء الجنسي“.

آس

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وكتبت “ ريال مدريد من عالم آخر ”.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل الإسباني رافائيل نادال للدور المقبل من بطولة مدريد المفتوحة للتنس وإدانة سانتي مينا لاعب سيلتا فيغو بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إقصاء مانشستر سيتي بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الذي تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز 3-1 وكتبت “ بيرنابو “ و “ شهد مانشستر سيتي حلمه بدوري أبطال أوروبا ينتهي بحسرة شديدة في البيرنابيو ”.

كما اهتمت الصحيفة بخوف إدارة مانشستر يونايتد من رحيل كريستيانو رونالدو وكتبت :“يحشى رؤساء مانشستر يونايتد أن يكون كريستيانو رونالدو في طريقه للرحيل“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز وريمونتادا على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وكتبت “ خيالي ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء أولمبيك مارسيليا وفينورد روتردام في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت “ حالة حرارة كبيرة ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء روما وليستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت “ روما – إيطاليا “ و “ مورينيو يشعل الأولمبيكو : 70 ألف مشجع معي ”.

الصحيفة اهتمت بتأهل ريال مدريد لنهائي دوري أبطال أوروبا بعد ريمونتادا على مانشستر سيتي 3-1 في إياب نصف النهائي وكتبت “ ريمونتادا ريال مدريد على مانشستر سيتي وأنشيلوتي يدخل التاريخ ”.

كما اهتمت ببيع قميص دييغو مارادونا الذي لعب به ضد إنجلترا في كأس العالم المكسيك 1986 بمبلغ 8،8 مليون يورو.