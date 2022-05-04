"يويفا" يعلن تخفيض أسعار بعض تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي بكرة القدم ”يويفا“ اليوم الأربعاء، أنه سيطبق بعض التخفيضات على أسعار التذاكر من الفئتين الثالثة والرابعة في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بدلاً من توجيه ”دعوة“ إلى مجموعة أصغر من الهواة.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس المباراة النهائية لدوري الأبطال في 28 مايو الحالي.

وتأهل ليفربول الإنجليزي إلى النهائي بالفوز على فياريال الإسباني في الدور قبل النهائي، ويلتقي ليفربول في النهائي مع الفائز من المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي التي تجمع اليوم الأربعاء، بين ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وبعد طلب تغيير نظام التخصيص الذي قدمه المتأهلون للدور قبل النهائي، سيتم تطبيق الخصومات على جميع تذاكر الفئتين الثالثة والرابعة للناديين المتنافسين في النهائي.

وأوضح ”يويفا“: ”تم التوصل إلى اتفاقيات جديدة بشأن تخصيص التذاكر التي قرر اليويفا تقديمها مجاناً لمشجعي الأندية التي وصلت إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلن سابقاً في 14 فبراير (شباط) الماضي“.

وأضاف: ”بدلاً من تقديم خمسة آلاف تذكرة مجانية لكل ناد، سيتم تطبيق التخفيضات في الأسعار على جميع تذاكر الفئتين الثالثة والرابعة للناديين بعد طلب تغيير نظام التخصيص الذي قدمه المتأهلون للدور قبل النهائي“.

كما أشار ”يويفا“ إلى أن هذه التخفيضات ”تمثل نفس القيمة الاقتصادية الإجمالية وسيتم تمويلها بالكامل من قبل يويفا.. هذا يعني أن 15 ألفا و600 مشجع لكل فريق سيستفيدون من تذاكر الفئة الرابعة بسعر 60 يورو للتذكرة بدلاً من 70 يورو وتذاكر الفئة الثالثة بسعر 150 يورو بدلاً من 180 يورو“، بحسب ما أفادت وكالة أنباء أوروبا برس اليوم الأربعاء.