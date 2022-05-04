في رقم قياسي.. بيع قميص مارادونا "يد الرب" بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني

نجحت دار مزادات في بيع القميص الذي ارتداه الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا عندما سجل هدفين من أكثر الأهداف التي لا تنسى في العالم، لإخراج إنجلترا من كأس العالم 1986 بأكثر من 7 ملايين جنيه إسترليني في مزاد علني.

وقالت دار ”سوذبي“ للمزادات، الشهر الماضي، إن قميصا ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني عندما سجل هدفه الشهير ”يد الرب“ في مرمى إنجلترا في كأس العالم 1986 في المكسيك، تم بيعه مقابل 7142500 جنيه إسترليني، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا في بيع قطعة من التذكارات الرياضية في مزاد علني.

وتجاوز قميص ”يد الرب“ الرقم القياسي للأسطورة البرازيلي بيليه في نهائي كأس العالم 1970؛ باعتباره أغلى قميص كرة قدم يُباع في مزاد وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وبلغ سعره 157750 جنيها إسترلينيا في 2002.

وخلال مباراة دور الثمانية ،رفع مارادونا يده بوضوح ليحول تمريرة عرضية إلى مرمى بيتر شيلتون محرزا الهدف الأول لفريقه، والذي أصبح يعرف فيما بعد بهدف ”يد الرب“ وفقا لوصف الأسطورة الراحل عندما قال عقب الفوز عن هذا الهدف، إنه ”صنع قليلًا برأس مارادونا وقليلًا بيد الرب“.

وشهدت المباراة أيضًا تسجيل اللاعب العظيم، الذي توفي عام 2020، ”هدف القرن“ عندما راوغ ستة من لاعبي إنجلترا قبل أن يسدد في مرمى الحارس شيلتون في الفوز 2-1 في مكسيكو سيتي، في طريقه لقيادة الأرجنتين للقبها العالمي الثاني.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“، إن القميص كان مملوكا للاعب وسط منتخب إنجلترا السابق ستيف هودغ الذي تبادل القميصان مع مارادونا بعد أن فازت الأرجنتين بالمباراة.

وينظر إلى مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986، على نطاق واسع على أنه أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور. وتوفي عن 60 عاما في 2020 بسبب أزمة قلبية.

وتوفي مارادونا، أسطورة بوكا جونيورز ونابولي السابق، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020؛ بعد مشكلة في القلب عقب خضوعه لجراحة في المخ في ذلك الشهر.

وكانت وفاته مفاجأة للأرجنتين، حيث دُفن في مقبرة بيا فيستا على مشارف بوينس آيرس بعد يوم من نزول الآلاف إلى الشارع؛ للتعبير عن حزنهم لرحيله.