لا غازيتا: باولو ديبالا يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان

كشفت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ عن توصل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس لاتفاق نهائي مع الغريم إنتر ميلان للانتقال إليه في ميركاتو الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ديبالا، البالغ 28 عاما، مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وقد أعلن النادي أن المهاجم الأرجنتيني سيرحل مجانا عقب نهاية عقده، لعدم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من محاولات عدة أندية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، إلا أن إنتر هو الأقرب لحسم الصفقة.

وشددت الصحيفة، إلى أن هناك لقاء جمع ممثلي ديبالا ومسؤولي إنتر الأسبوع الماضي، وأن الأمور تسير في اتجاه ”النيراتزوري“.

Dybala has an agreement to join Inter on a free transfer, according to Gazzetta 👀 “There was new contact between Dybala & Inter. Paulo has given his ok to Marotta: 4 year contract worth €6M a season (+bonuses) with a central role in Inzaghi’s team” pic.twitter.com/StJa5P4ldZ — Italian Football TV (@IFTVofficial) May 4, 2022

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إنتر سيقدم لديبالا راتبا أقل مما يحصل عليه حاليا مع يوفنتوس، حيث يتقاضى في صفوف البيانكونيري 7 ملايين يورو في الموسم، بينما سيحصل من بطل إيطاليا على 6 ملايين فقط، بالإضافة إلى مكافآت عالية، إلا أن السبب وراء اقترابه من إنتر، هو تأكيد مسؤوليه على أهميته بالنسبة لمشروع سيموني إنزاغي ودوره المركزي المهم مع الفريق.

من المتوقع أن يغادر في الصيف كل من أرتورو فيدال وماتياس فيتشينو وأليكسيس سانشيز وستيفان دي فريغ.

ويعد باولو ديبالا ثالث هداف أجنبي في تاريخ يوفنتوس الإيطالي بتسجيله 113 هدفا منذ قدومه، وشارك ديبالا بـ283 مباراة في مختلف البطولات مع يوفنتوس منذ انضمامه في 2015 وقد سجل خلالها 113 هدفا وصنع 48 تمريرة حاسمة.

وفي نهاية موسم 2015-2016، حصل ديبالا على أول ألقابه الكبرى كلاعب، وفاز بالدوري وكأس إيطاليا.

وحاول يوفنتوس الاحتفاظ بديبالا بتقديم 160 ألف جنيه إسترليني للاعب في الأسبوع، لكن كشفت تقارير أن الاتفاق تغير بعد إنفاق أموال طائلة على صفقة دوشان فلاهوفيتش.