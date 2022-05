لا غازيتا: باولو ديبالا يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان

كشفت صحيفة ”لا غازيتا ديللو سبورت“ عن توصل الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس لاتفاق نهائي مع الغريم إنتر ميلان للانتقال إليه في ميركاتو الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد ديبالا، البالغ 28 عاما، مع يوفنتوس في الصيف المقبل، وقد أعلن النادي أن المهاجم الأرجنتيني سيرحل مجانا عقب نهاية عقده، لعدم الاتفاق على تفاصيل العقد الجديد.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من محاولات عدة أندية مثل أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام الإنجليزي الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، إلا أن إنتر هو الأقرب لحسم الصفقة.

وشددت الصحيفة، إلى أن هناك لقاء جمع ممثلي ديبالا ومسؤولي إنتر الأسبوع الماضي، وأن الأمور تسير في اتجاه ”النيراتزوري“.

Dybala has an agreement to join Inter on a free transfer, according to Gazzetta 👀

“There was new contact between Dybala & Inter. Paulo has given his ok to Marotta: 4 year contract worth €6M a season (+bonuses) with a central role in Inzaghi’s team” pic.twitter.com/StJa5P4ldZ

— Italian Football TV (@IFTVofficial) May 4, 2022