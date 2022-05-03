صحف رياضية: حلم فياريال التاريخي.. صراع الريال والسيتي.. أنسو فاتي هو الحل

شكلت مباراة فياريال وليفربول وأخبار لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتألق كريستيانو رونالدو في فوز مانشستر يونايتد على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف ببطولة مدريد المفتوحة للتنس وأخبار صفقات برشلونة ووضعية أولمبيك مارسيليا ومحاولة ميلان وأنتر ميلانو المحافظة على المهاجمين البرتغالي لياو والأرجنتيني لوتارو مارتينيز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”يمكنك أن تحلم مع هذا فياريال“.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي قبل يوم من إجراءه وكتبت: ”وحش مفترق الطرق الأسود“.

الصحيفة اهتمت ببداية الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ونجمه الشاب أنسو فاتي العائد من الإصابة وكتبت: ”الحل أنسو فاتي“.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”فياريال من أجل إنجاز تاريخي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”مانشستر سيتي يعرف مسبقا ما يجب أخده من سانتياغو بيرنابيو“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل ريال بيتيس مع خيتافي في الدوري الإسباني، ما يقرب برشلونة من التأهل لدوري أبطال أوروبا.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على ماركوس ألونسو وأزبيليكويتا لاعبَي تشيلسي وكتبت: ”ألونسو وأزبيليكويتا يرغبان في القدوم لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”من أجل ريمونتادا تاريخية“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإبعاد روسيا من أمم أوروبا للسيدات وتصفيات كأس العالم للسيدات.

آس

ركزت الصحيفة على خطة ريال مدريد لتجاوز مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”أنشيلوتي لديه خطة“.

كما تحدثت عن لقاء فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”كل شيء ممكن مع فياريال“.

الصحيفة اهتمت ببرشلونة وكتبت: ”برشلونة لديه اتفاق مع كارلوس سولير“.

كما اهتمت ببطولة مدريد المفتوحة للتنس ودخول الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز للمنافسة.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز مانشستر يونايتد على برينتفورد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز واستمرار تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”الرائع رقم 7″، و“كريستيانو رونالدو يبعث رسالة كبيرة لتين هاغ بعد هدفه رقم 18 في الدوري الإنجليزي“.

الصحيفة اهتمت بالموسم المميز لظهير ليفربول قبل مواجهة فياريال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت “ ألكسندر أرنولد: الموسم المميز وسيسجل في التاريخ“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على أولمبيك مارسيليا بعد الهزيمة في ملعبه أمام أولمبيك ليون وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا يخيف“.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”البحث عن إنجاز“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على البرتغالي لياو مهاجم ميلان الذي يقدم موسما جيدا وكتبت: ”الشيخ لياو.. كنز ميلان جاهز لتجديد عقده“.

كما اهتمت الصحيفة بمحاولة إنتر ميلان المحافظة على مهاجمه الأرجنتيني لوتارو مارتينيز وكتبت: ”المحافظة على لوتارو مارتينيز“.