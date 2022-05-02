ابن عمه يتولى إدارة شركته.. ما مصير النجوم الذين يمثلهم مينو ريولا بعد وفاته؟

توفَّى مينو ريولا، وكيل اللاعبين الهولندي الجنسية الإيطالي الأصل، تاركًا خلفه عدة نجوم يمثلهم، وعدة تساؤلات تحيط بمصيرهم خاصة أن بعضهم تنتهي عقودهم الصيف المقبل كالنجمين الفرنسي بول بوغبا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، أو يشعلون سوق الانتقالات كالمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

وحسب تقارير إعلامية فوفاة مينو ريولا قد لا تغير الكثير بالنسبة للاعبين الذين يمثلهم؛ لأن الوكيل الشهير كان يملك شركة تدير الأعمال وقد يستمرون في الارتباط بها وسيقوم بإدارتها في الغالب ابن عمه إنزو ريولا وهو أيضا وكيل أعمال معتمد من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم ويعرف كل الملفات الخاصة بالوكيل الراحل.

وحسب التقارير الإعلامية فاللاعبون المرتبطون بعقود مع شركة مينو ريولا سيستمرون في العمل معها إذ من المحتمل أن تعود الأعمال التجارية بسرعة للدوران بعد فترة حداد قصيرة على وفاته، فيما اللاعبون المرتبطون بشكل خاص مع الوكيل الراحل بإمكانهم الاختيار بين الالتحاق بإنزو ريولا أو البحث عن وكيل آخر.

ويبقى الملف الكبير الذي كان يديره مينو ريولا هو ملف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند المطلوب من أندية كبرى والذي يملك شرطا جزائيا يجب تفعيله قبل نهاية الشهر الحالي والبالغ 75 مليون يورو، وهو من الملفات التي تثير التساؤلات بعد وفاته.

لكن إدارة بروسيا دورتموند أعلنت سابقًا أن وفاة مينو ريولا لن تغير أي شيء في ملف رحيل إيرلينغ هالاند لعدة أسباب، أبرزها: أن والد اللاعب موجود، وهو أيضا أحد ممثليه وبإمكانه متابعة الملف.

ومن اللاعبين الذين يرتقبون مصيرهم أيضا الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد إذ ينتهي عقده الصيف المقبل، ويملك عدة عروض من أندية كبرى، مثل: ريال مدريد، وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس، وأندية إنجليزية، لكن وفاة مينو رايولا قد تغير الكثير في مفاوضات البحث عن فريق جديد.

وتوفَّى مينو ريولا الخميس الماضي عن عمر ناهز 54 سنة بعد مشاكل صحية لم يعلن عنها رسميا، لكن تقارير أشارت لمشاكل في الرئة، وكان أحد الوكلاء المشهورين في سوق الانتقالات الذين يحصلون على عمولات كبيرة ويدافعون عن موكليهم بشكل جيد.