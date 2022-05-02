صحف رياضية: ريال مدريد من احتفالات سيبيليس إلى مانشستر سيتي.. وخطة فياريال لمواجهة ليفربول

شكلت نتائج، الأحد، في الدوريات الأوروبية والتي شهدت فوز برشلونة في إسبانيا، وآرسنال، وتوتنهام، وإيفرتون في إنجلترا وإيطاليا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف باستعداد ريال مدريد لإقصاء مانشستر سيتي، وخطة فياريال لريمونتادا على ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات، وعودة الإسباني رافائيل نادال لملاعب التنس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على احتفال ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني، وكتبت :“ مدريد نقي ”.

كما تحدثت عن خطة فياريال لتحقيق ريمونتادا على ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكتبت :“الخطة تعتمد على جاهزية جيرارد مورينو، وألبيول ”.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت :“ لاعبو تشافي سعداء ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت:“ التأهل لدوري الأبطال يقترب أكثر“.

كما تحدثت عن فوز برشلونة للصالات بدوري أبطال أوروبا على حساب سبورتينغ لشبونة، وكتبت:“ أبطال أوروبا من الباب الكبير ”.

الصحيفة اهتمت بارتباط ماركوس ألونسو بالانتقال لبرشلونة، وكتبت:“ ربط ماركوس ألونسو ببرشلونة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت:“ تمت المهمة ”.

كما تحدثت عن فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد، وكتبت:“ من الحفل في سيبيليس إلى النهائي أمام مانشستر سيتي“.

آس

ركزت الصحيفة على ريال مدريد بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، وكتبت :“ بعد الفوز بلقب الدوري الإسباني ريال مدريد يتحضر لمحاولة إقصاء مانشستر سيتي، إن كان ممكنًا“.

الصحيفة تحدثت عن فوز برشلونة على ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني، وكتبت:“ ممفيس ديباي يتألق وأنس وفاتي يظهر“.

الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات.

الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيفرتون على تشيلسي 1-0 في صراعه من أجل البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكتبت:“ يمكن أن تحدث الحكايات المضيئة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز توتنهام على ليستر سيتي 3-1، وآرسنال على ويستهام 2-1 في صراع الفريقين من أجل المركز الرابع، وكتبت:“ سون يضيء توتنهام مرة أخرى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على أولمبيك مارسيليا 3-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت:“ أولمبيك ليون حقيقي ”.

كما اهتمت الصحيفة بعودة الإسباني رافائيل نادال لملاعب التنس من بوابة بطولة مدريد، وكتبت:“ نادال العودة الأبدية“.