ترتيب الدوري الإيطالي: لياو يهدي ميلان فوزا ثمينا على فيورنتينا ليبتعد الروسونيري بالصدارة

أحرز رافائيل لياو هدفا من خطأ فادح لحارس المرمى قرب النهاية، ليمنح ميلان فوزا ثمينا 1-صفر على فيورنتينا، ويعزز تصدره لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق خمس نقاط اليوم الأحد.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، استغل لياو تمريرة خاطئة من بيترو تيراتشيانو حارس فيورنتينا، وسدد كرة منخفضة داخل الشباك.

وأصبح رصيد فريق المدرب ستيفانو بيولي 77 نقطة من 35 مباراة وبفارق خمس نقاط عن إنتر ميلان حامل اللقب الذي يستطيع تقليص الفارق عندما يواجه أودينيزي اليوم أيضا.

ثنائية بونوتشي تقرب يوفنتوس من ضمان المركز الرابع

بفضل ثنائية من المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي فاز يوفنتوس بشق الأنفس على ضيفه فينتسيا 2-1 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد ليصبح الفريق المنتمي إلى مدينة تورينو قاب قوسين أو أدنى من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

بدأ أصحاب الأرض المباراة بقوة وسدد لوكا بليجريني كرة هائلة في العارضة قبل أن يحتفل بونوتشي بعيد ميلاده 35 بالهدف الأول في الدقيقة السابعة.

ورد فينتسيا فريق الذيل الذي أقال مدربه باولو زانيتي الأسبوع الماضي جيدا واقترب من معادلة النتيجة خلال النصف الأول من المباراة لكن ضربة رأس لاعبه توماس هنري تجاوزت إطار المرمى.

ولم تتوقف محاولات الضيوف في الشوط الثاني وأثمرت جهودهم عن هدف التعادل المستحق في الدقيقة 71 عن طريق ماتيا أرامو الذي أرسل كرة متقنة إلى شباك أصحاب الأرض.

وبعد فشل يوفنتوس في التقدم من جديد نجح بونوتشي مرة أخرى في التسجيل عندما سدد من مسافة قريبة قبل 14 دقيقة من النهاية.

وبعد الفوز أصبح يوفنتوس صاحب المركز الرابع يتخلف بنقطة وحيدة عن نابولي الثالث بينما يتفوق بفارق 10 نقاط عن لاتسيو الخامس.

وبالهزيمة ظل فينتسيا في ذيل الترتيب بعد توقف رصيده عند 22 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.

وقدم يوفنتوس موسما مخيبا للآمال بصفة عامة بعد عودة مدربه ماسيميليانو أليجري لتدريبه للمرة الثانية.

وسعى الفريق الأكثر نجاحا على مستوى البطولة جاهدا للتقدم نحو الصدارة هذا الموسم لكنه حاليا يتخلف بخمس نقاط عن ميلان المتصدر قبل مباراته مع فيورنتينا في وقت لاحق اليوم الأحد.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: