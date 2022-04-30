الدوري الإيطالي يدخل عالم "ميتافيرس" مع بث المباريات بشكل جديد

يجذب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الجماهير من جميع أنحاء العالم، لكن طريقة مشاهدة المباريات ستتغير مع دخول البطولة عالم (ميتافيرس).

وستكون المواجهة بين ميلان وفيورنتينا على استاد سان سيرو، غدا الأحد، أول مباراة كرة قدم تبث للجماهير في أفريقيا والشرق الأوسط عبر ”غرفة الدوري الإيطالي ذا نيمسيس ميتافيرس“.

وميتافيرس هو مصطلح واسع، ويشير بشكل عام إلى بيئات العالم الافتراضي المشتركة التي يمكن للجماهير الوصول إليها عبر الإنترنت.

كما يشير المصطلح إلى المساحات الرقمية التي أصبحت أكثر واقعية من خلال استخدام الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز.

وخلال مباراة ميلان، حيث يسعى المتصدر لمواصلة طريقه نحو لقب الدوري لأول مرة منذ 2011، سيتمكن المستخدمون من التفاعل مع المزيات المختلفة الموجودة في غرفة المباراة.

وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدرجة الأولى: ”اخترنا أن نكون أول من يبث مباراة كرة قدم في ميتافيرس؛ لأننا نعتقد أن الابتكار التكنولوجي مهم جدا لدوري متطور مثل الدوري الإيطالي“.

La Serie A sbarca nel metaverso con Milan-Fiorentina: accordo tra Lega, Tim, ConsenSys e The Nemesis https://t.co/vYCoqQARQC — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 30, 2022

وأكدت الرابطة أن هذه مجرد بداية تعاون مع شركة التكنولوجيا (كونسنسيس) ومنصة ألعاب الفيديو (ذا نيمسيس)، مع دخولهم العالم الرقمي سريع التغير.

ويحتل ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، في حين يأتي فيورنتينا سابعا وجمع 56 نقطة حتى الآن.

ميلان على بعد 4 مباريات فقط من تحقيق لقب الدوري، ويدرك جيدًا وهو يستضيف فيورنتينا، غدا، أن عليه الفوز في كل المباريات دون إضاعة أي نقطة سينتظرها غريمه إنتر ميلان بفارغ الصبر للانقضاض على صدارة الكالتشيو.