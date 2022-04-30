أنشيلوتي يقطع مقابلة تلفزيونية لتحية زوجته :"لا يمكن أن تنتظر" (فيديو)

قطع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، مقابلة تلفزيونية من أجل تحية زوجته بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه بعدما تغلب على إسبانيول بأربعة أهداف دون رد، في الجولة 34 من عمر الليغا.

وأثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية، حضرت زوجة أنشيلوتي لتحيته، فقطع المقابلة فورا، وخرج من أمام الكاميرا لتحيتها، ثم عاد قائلا :“لم يمكنك ان تترك زوجتك تنتظر، العائلة أهم شيء“.

🎬 كارلو أنشيلوتي يقطع المقابلة المباشرة للسلام على زوجته وقبول تهانيهاpic.twitter.com/s1EM2c0FoN — RM4Arab Videos (@RM4Arab_Videos) April 30, 2022

وأصبح كارلو أنشيلوتي أول مدرب في تاريخ كرة القدم يحقق لقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى (إيطاليا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا).

واستفاد ريال من ثنائية البرازيلي رودريغو في الشوط الأول، قبل أن يضيف ماركو أسينسيو هدفا بعد الاستراحة بعشر دقائق، ثم أكمل البديل كريم بنزيما الأهداف في الدقيقة 81.

وضمن ريال التتويج باللقب قبل أربع جولات من النهاية، حيث أصبح رصيده 81 نقطة وبفارق 17 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

وأصبح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال أول مدرب يحصد لقب الدوري في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، بعدما توج سابقا في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

وشارك بنزيما قرب النهاية، ورفع الدرع مع زملائه، حيث قرر أنشيلوتي إراحة هداف الدوري إلى جانب مجموعة من اللاعبين الأساسيين استعدادا لاستضافة مانشستر سيتي في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وفاز سيتي ذهابا 4-3 في مانشستر.

وحقق مارسيلو الظهير الأيسر لريال رقما قياسيا حيث أحرز لقبه 24 مع النادي ليتفوق على خينتو كأكثر لاعب تحقيقا للألقاب مع النادي على مدار تاريخه البالغ 120 عاما.