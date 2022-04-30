"قاتل حتى النهاية".. سبب وفاة مينو رايولا

أعلنت أسرة مينو رايولا، أحد أشهر وكلاء لاعبي كرة القدم على الإطلاق، اليوم السبت، وفاته بعد صراع مع المرض عن 54 عاما.

ووُلد رايولا في إيطاليا ونشأ في هولندا، قبل أن يصبح أحد أهم وكلاء لاعبي كرة القدم في العالم، ويتعاون مع لاعبين بارزين مثل زلاتان إبراهيموفيتش وإرلينج هالاند وبول بوجبا.

وكتبت الأسرة في حساب رايولا على تويتر في بيان: ”بحزن غير محدود، نعلن وفاة أكثر وكلاء كرة القدم رعاية للآخرين وأفضلهم على الإطلاق“.

وأضافت: ”قاتل مينو حتى النهاية بنفس القوة المستخدمة في المفاوضات للدفاع عن لاعبيه. كما جرت العادة، جعلنا مينو نشعر بالفخر“.

وتابع البيان: ”أثر مينو بوضوح على حياة الكثيرين خلال عمله وكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم الحديثة. سيُفتقد حضوره إلى الأبد“.

وأبرم رايولا العديد من الصفقات الضخمة، وكان وكيل بوجبا عندما عاد إلى مانشستر يونايتد من يوفنتوس في صفقة قياسية آنذاك مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في 2016.

سبب وفاة رايولا

دخل رايولا المستشفى للخضوع لعملية جراحية في ميلانو، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعة المرض رغم أن تقارير صحفية إيطالية أشارت حينها إلى أن الحالة لم تكن مهددة للحياة، وأنه سيبدأ فترة إعادة التأهيل في منزله.

ويُعتقد بأن رايولا كان يعاني من مرض في الرئة، وفقًا لمجلة ”بيلد“ الألمانية، حيث تدهورت صحته شيئا فشيئا قبل إعلان وفاته، اليوم السبت.

ومع انتشار شائعات وفاته، قبل يومين، أكد طبيبه أن رايولا كان يمر بحالة صحية حرجة للغاية.