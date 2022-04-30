وفاة مينو رايولا

توفي مينو رايولا، وكيل اللاعبين الشهير عن عمر يناهز 54 عاما؛ بعد صراع مع المرض.

وكتبت عائلة رايولا في بيان رسمي نشر عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”بحزن بالغ نود الإعلان عن وفاة أكثر وكلاء كرة القدم رعاية للآخرين وأفضلهم على الإطلاق“.

وأضافت الأسرة ”قاتل مينو حتى النهاية بنفس القوة المستخدمة في المفاوضات للدفاع عن لاعبيه. كما جرت العادة، جعلنا مينو نشعر بالفخر“.

وقبل يومين انتشرت شائعات عن وفاة رايولا قبل أن ينفيها بنفسه.

وكان طبيب رايولا قد أعلن أن وكيل اللاعبين الأشهر في العالم، يمر بحالة صحية حرجة للغاية.

ودخل رايولا المستشفى للخضوع لعملية جراحية في ميلانو، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن طبيعة المرض رغم أن تقارير صحفية إيطالية أشارت حينها إلى أن الحالة لم تكن مهددة للحياة، وأنه سيبدأ فترة إعادة التأهيل في منزله.

مرض في الرئة

ويُعتقد بأن رايولا كان يعاني من مرض في الرئة، وفقًا لمجلة ”بيلد“ الألمانية.

نجوم رايولا

ومثل رايولا العديد من النجوم مثل هالاند وبوغبا وروميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش والهولنديين ماتيس دي ليخت وريان جرافينبيرش وستيفان دي فريج ودونييل مالين ودينزل دومفريس.

وبدأ وكيل أعمال اللاعبين مسيرته بشكل متواضع ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذا في اللعبة في العالم، حيث قام بوساطة في صفقات ضخمة يشارك فيها بعض أبرز اللاعبين مثل ماريو بالوتيلي وماركو فيراتي وهنريخ مخيتاريان وماركو فيراتي.

وأفادت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، بأن رايولا حصل على نحو 20 مليون جنيه إسترليني من 89 مليون جنيه إسترليني تمثل الرقم القياسي العالمي آنذاك لبيع بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في عام 2016.

وخلال أوائل التسعينيات، عمل رايولا في شركة Sports Promotions، وهي شركة في هولندا، وساعد في نقل العديد من اللاعبين الهولنديين البارزين، بما في ذلك دينيس بيرجكامب إلى الأندية الإيطالية.

ودرس رايولا أساليب زملائه لتعلم كيفية إجراء مثل هذه الانتقالات بنفسه، وانطلق للتفاوض بشأن انتقال النجم التشيكي بافيل نيدفيد من سبارتا براغ إلى لاتسيو في عام 1996.

ومنذ ذلك الحين، أشرف رايولا على العديد من انتقالات إبراهيموفيتش في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك انتقال بالوتيلي من إنتر ميلان إلى مانشستر سيتي في عام 2010 وانتقاله لاحقًا إلى ميلان.

وفي صيف 2016، أشرف على انتقال ثلاثة لاعبين – إبراهيموفيتش وبوغبا ومخيتاريان – إلى مانشستر يونايتد جميعًا في نفس فترة الانتقالات.

وقدرت مجلة ”فوربس“ الشهيرة ثروته الشخصية بحوالي 68 مليون جنيه إسترليني، إذ إنه استفاد ماديا من انتقالات ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس، وجيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان.