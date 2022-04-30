الصحف الرياضية: الدوري الإسباني على بعد نقطة.. حديقة غريزمان.. والأحلام المحرمة لآليغري (صور)

شكل لقاء ريال مدريد وإسبانيول الحاسم للقب الدوري الإسباني وتجديد برشلونة رسميا عقد مدافعه رونالد أراوخو وأبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بإياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وتطورات بيع تشيلسي واقتراب مجموعة السيتي من شراء باليرمو وسوق انتقالات يوفنتوس القادم.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة في الدوري الإسباني وكتبت: ”لقب الدوري في الأفق“.

كما تحدثت عن تعادل إشبيلية أمام قادش 1-1 في الدوري الاسباني وكتبت: ”إشبيلية يتعثر في ميدانه لكنه يصعد للمركز الثاني“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تجديد عقد المدافع رونالد أراوخو رسميا وكتبت: ”دموع برشلوني“.

الصحيفة تحدثت عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين فولفسبورغ وبرشلونة وكتبت: ”من أجل النهائي“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة وكتبت: ”ريال مدريد يمكن أن يعلن اليوم بطلا أمام إسبانيول“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على حفل إعلان برشلونة تجديد عقد المدافع رونالد أراوخو رسميا وكتبت: ”أراوخو: لم أتردد نهائيا في الاستمرار“.

كما تحدثت الصحيفة عن تأهل برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الصالات ولقاء أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني وكتبت: ”سان ماميس يحتضن لقاء من أجل اللعب في المنافسات الأوروبية“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وإسبانيول الحاسم للقب الدوري الإسباني وكتبت: ”كأس الدوري الإسباني على بعد نقطة“.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وإسبانيول برشلونة الذي قد يشهد تتويج ريال مدريد رسميا بلقب الدوري الإسباني وكتبت: ”من مقاعد البدلاء لساحة سيبيليس“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”حديقة غريزمان“.

الصحيفة اهتمت بتجديد عقود لاعبي برشلونة وكتبت: ”أراوخو نعم، وجافي اقترب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تعادل ستراسبورغ أمام باريس سان جيرمان 3-3 في الدوري الفرنسي وعودته في النتيجة بعدما كان متأخرا 3-1 وكتبت: ”يا لها من شخصية“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أحلام مدرب يوفنتوس ماسيميليانو آليغري في سوق الانتقالات وكتبت: ”سكرينار و ميلانكوفيتش: الأحلام المحرمة لماسيميليانو آليغري“.

الصحيفة اهتمت بتطورات بيع تشيلسي وكتبت: ”بيع تشيلسي مقابل 4،3 مليار يورو“.

كما اهتمت باقتراب مجموعة السيتي من شراء باليرمو الإيطالي وكتبت: ”مجموعة السيتي تقترب من باليرمو“.