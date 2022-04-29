مجموعة "سيتي" تقترب من الاستحواذ على باليرمو الإيطالي

ذكرت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية أن مجموعة ”سيتي“ لكرة القدم المالكة لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، وعدة أندية أخرى، اقتربت من شراء باليرمو المنافس في الدرجة الثالثة، بالاستحواذ على 80% من النادي مقابل 6 ملايين يورو.

وأضافت الصحيفة أن داريو ميري رئيس باليرمو على وشك بيع 80٪ من أسهم النادي إلى مجموعة ”السيتي“ لكرة القدم التي تملك بالفعل نحو 10 أندية حول العالم.

وسيحتفظ المالك الحالي للنادي الساعي إلى العودة للدرجة الثانية، ومن ثم دوري الأضواء بنسبة تمنحه المشاركة في الإدارة، لكن بمرور الوقت يمكن للنادي ضمان تعزيز صفوفه وفقًا للحصة التي ستستحوذ عليها مجموعة سيتي.

وسيخوض باليرمو الأدوار الفاصلة للترقية إلى دوري الدرجة الثانية، ولا شك أن مثل هذه الصفقة ستزيد من فرصة في العودة للدرجة الثانية.

وتملك مجموعة ”سيتي“، التي يملكها الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 10 أندية منتشرة في جميع أنحاء العالم.

ومن الواضح أن الشيخ منصور يملك رؤية عالمية، وستتيح علامة باليرمو التجارية للمجموعة التطلع إلى أهداف طموحة في إيطاليا.

وتعد مجموعة ”سيتي“ من أقوى الأسماء في كرة القدم، وتملك حصة أغلبية في: مانشستر سيتي، ونيويورك سيتي، وملبورن سيتي، وأعلنت، الشهر الماضي، الاستحواذ على نادي (إن. إيه.سي) بريدا الهولندي.

وأصبح بريدا خامس نادٍ أوروبي يُضاف إلى أندية مجموعة ”سيتي“ لكرة القدم إلى جانب: مانشستر سيتي، وجيرونا، وتروا، ولومل.

وكان تروا آخر نادٍ تم الاستحواذ عليه من مجموعة ”سيتي“ لكرة القدم، في العام 2020، كما أن المجموعة تملك أندية في نيويورك، وأوروغواين، وللمجموعة أيضًا وجود مكثف في آسيا، وأوقيانوسيا، حيث يمتلك أندية في: أستراليا، واليابان، والصين، والهند.

كما استثمرت المجموعة أموالًا في: ”يوكوهاما إف. مارينوس“ في اليابان، ومونتيفيديو سيتي تورك في أوروغواي، وجيرونا في إسبانيا، وسيشوان جيونيو في الصين، ومومباي سيتي في الهند، ولومل في بلجيكا، وتروا في فرنسا.

وأشارت تقارير صحفية برازيلية مؤخرًا إلى أن المجموعة تقدمت بعرض لشراء أتلتيكو مينيرو بطل الدوري البرازيلي مقابل نحو مليار ريال برازيلي (195.64 مليون دولار)، لكن العرض قوبل بالرفض باعتباره منخفضًا للغاية.