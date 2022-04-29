بعد غياب 6 أشهر.. منتخب أوكرانيا يعود للعب في هذا التوقيت

سيعود منتخب أوكرانيا الأول لكرة القدم لخوض مباراة بعد مرور 6 أشهر، وذلك أمام فريق بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، 11 مايو المقبل، في مباراة ودية ستخصص عوائدها لصالح الشعب الأوكراني.

وصرح المدير التنفيذي لبروسيا، ستيفان شيبرس: ”نحن سعداء للغاية لمحاولة مساعدة الشعب الأوكراني عبر هذه المباراة، ونأمل أن يحضرها أكبر عدد ممكن من مشجعي كرة القدم من كل أنحاء البلاد“.

وستقام المباراة على ملعب بروسيا بارك في مونشنغلادباخ، وستكون الأولى للمنتخب الأوكراني منذ غزو روسيا له.

وكانت آخر مباراة خاضتها أوكرانيا ضد البوسنة 16 نوفمبر الماضي، للإعداد لملحق تصفيات مونديال قطر، حيث ستلعب أمام إسكتلندا في أول يونيو.

وحال فازت أوكرانيا على إسكتلندا، ستلعب بعدها بأربعة أيام أمام ويلز في كارديف، في لقاء سيحجز فيه الفائز بطاقة التأهل إلى مونديال قطر.