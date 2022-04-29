الصحف الرياضية: 5 أيام من الغضب لريال مدريد.. ليفاندوفسكي ممنوع من الرحيل.. ومودريتش إلى الأبد (صور)

شكلت تصريحات الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لبرشلونة والتي هاجم من خلالها الرئيس خوان لابورتا وقرب تعاقد ريال مدريد مع الألماني أنطونيو روديغر وتجديد عقد لوكا مودريتش وإعطاء الضوء الأخضر لبداية الأعمال في ملعب كامب نو الجديد العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحيفة برفض إدارة بايرن ميونخ رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونتائج ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وإقصاء منتخب إسبانيا من المشاركة في كأس العالم للرجبي و5 أيام حاسمة لريال مدريد ولقاء ستراسبورغ وباريس سان جيرمان وتجديد ليفربول عقد مدربه الألماني يورغن كلوب.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرب تعاقد ريال مدريد مع المدافع الألماني أنطونيو روديغر وكتبت: ”توقيع بالرأس“.

الصحيفة تحدثت عن لقاءات ريال مدريد أمام إسبانيول لحسم لقب الدوري ومانشستر سيتي لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”5 أيام من الغضب“.

كما اهتمت الصحيفة بتصريحات الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لبرشلونة وكتبت: ”كومان يرد الهجوم: عندما غادرت كنا على بعد 8 نقاط من ريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بإقصاء منتخب إسبانيا من التأهل لكأس العالم في الرجبي بسبب خطأ في تأهيل اللاعبين ومشاركة الإسبانية باولا بادوسا في بطولة مدريد المفتوحة للتنس.

سبورت

ركزت الصحيفة على ملعب كامب نو وبداية الأشغال في إعادة تجديده وكتبت: ”بداية كامب نو الجديد“.

كما تحدثت عن رد إدارة بايرن ميونخ على رغبة روبرت ليفاندوفسكي في الرحيل وكتبت: ”بايرن ميونخ أخبرت ليفاندوفسكي بأنه ممنوع من الرحيل أو البيع“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لبرشلونة وكتبت: ”كومان: آمل أن يحظى تشافي بدعم الرئيس“.

كما اهتمت بتجديد ليفربول عقد مدربه الألماني يورغن كلوب وكتبت: ”ليفربول يجدد عقد يورغن كلوب حتى 2026“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تصريحات الهولندي رونالد كومان المدرب السابق لبرشلونة وكتبت: ”أطلب لتشافي الاحترام الذي لم يكن لدي“.

كما تحدثت عن إعطاء الضوء الأخضر لبداية الأشغال في الكامب نو الجديد وكتبت: ”الضوء الأخضر لملعب الكامب نو الجديد“.

كما اهتمت بإقصاء منتخب إسبانيا من كأس العالم للرجبي بسبب مشاركة لاعبين غير مؤهلين وكتبت: ”منتخب إسبانيا خارج كأس العالم بسبب خطأ في تأهيل لاعبين“.

أس

ركزت الصحيفة على قضية تجديد ريال مدريد عقد نجم وسطه الكرواتي لوكا مودريتش وكتبت: ”مودريتش إلى الأبد“.

كما تحدثت عن رد فعل المدرب السابق لبرشلونة الهولندي رونالد كومان وكتبت: ”كومان يخرج صدره لخوان لابورتا: معي كان الفارق عن ريال مدريد 8 نقاط، حاليا تقريبا الضعف“.

الصحيفة اهتمت بإبعاد منتخب إسبانيا من كأس العالم للرجبي؛ بسبب مشاركة لاعبين غير مؤهلين وكتبت: ”إسبانيا تبقى دون كأس عالم“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على هزيمة أولمبيك مارسيليا أمام فينورد 3-2 في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”لا يزال على قيد الحياة“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ستراسبورغ وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وكتبت: ”ستراسبورغ يحلم كبيرا“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع قطبي ميلان إنتر ميلان وميلان على لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”جنة ميلان الجديدة، لكن إنتر ميلان لا يزال يؤمن باللقب“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل روما مع ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت: ”روما تعادل مع نظرة للنهائي“.

الصحيفة اهتمت بمرض الوكيل الشهير مينو رايولا وكتبت: ”رايولا مريض بشكل خطير وإبراهيموفيتش يوجه له رسالة، كن قويا مينو“.