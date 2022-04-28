الدوري الأوروبي.. أينتراخت يهزم وست هام 2-1 ولايبزيغ يخطف الفوز من رينجرز

سجل أنزاجر كناوف جناح أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة الأولى ليفوز فريقه 2-1 على وست هام يونايتد في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، في ظل مساعي الفريقين لبلوغ أول نهائي أوروبي لهما خلال أكثر من 40 عاما.

وفاجأ الضيوف منافسهم وست هام بقيادة المدرب ديفيد مويز بعد 49 ثانية من بداية المباراة، عندما أرسل رفائيل بوري كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء، ليضعها اللاعب البالغ من العمر 20 عاما برأسه في الشباك، ما أصاب الجماهير التي احتشدت في استاد لندن وبلغ عددها 60 ألف متفرج بحالة من الصمت.

وتعادل الفريق الإنجليزي بعدها بعشرين دقيقة، بعد أن لعب كورت زوما ركلة حرة لتصل للمهاجم ميخائيل أنطونيو الذي جعل النتيجة 1-1، بعد أن أسكن الكرة الشباك من مسافة قريبة.

لكن أينتراخت استعاد التقدم في الدقيقة 54، حيث تصدى حارس وست هام ألفونس أريولا لتسديدة من لاعب خط الوسط جابريل سو، لكنه لم ينجح في منع الكرة من أن تسكن الشباك بعد متابعة دايتشي كامادا الذي سجل هدفه الخامس في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

آينتراخت فرانكفورت يفاجئ وست هام يونايتد بهدف في الدقيقة الأولى 😮🔥#الدوري_الأوروبي pic.twitter.com/u2ARBR8sjC — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 28, 2022

هدف أنخيلينو المتأخر يهدي لايبزيغ الفوز على رينجرز

وفي اللقاء الآخر، تقمص اللاعب الإسباني أنخيلينيو دور البطولة في المباراة، بعدما أحرز هدف لايبزيغ الوحيد في الدقيقة 21، ليحاول غلاسكو رينجرز إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة دون جدوى.

وأهدر لايبزيج سلسلة من الفرص في الشوط الثاني القوي، لكنه أخفق في التسجيل بعد تألق آلان مكريجور حارس رينجرز في العديد من المناسبات.

لكن الحارس لم يحرك ساكنا في الدقيقة 85 حين سدد لاعب الوسط الإسباني كرة من 18 مترا، بعد أن شتت رينجرز ركلة ركنية.