ما هو مرض مينو رايولا ؟

أكد وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا أنه لا يزال على قيد الحياة، نافيا ما تردد من شائعات عن وفاته ورد على ذلك عبر حسابه على موقع ”تويتر“ بقوله: ”إن الشائعات قتلتني للمرة الثانية خلال أربعة أشهر“.

وقال رايولا البالغ عمره 54 عاما: ”بالنسبة لحالتي الصحية الحالية لأولئك الذين يتساءلون: لقد قتلوني مرة ثانية بعد 4 أشهر. يبدو أيضًا أنني قادر على الحياة“.

وكانت تقارير صحفية إيطالية وعالمية قد انتشرت بشأن وفاة رايولا إثر صراعه مع المرض.

ما هو مرض رايولا؟

يمثل رايولا عدة نجوم مثل بول بوغبا وإرلينغ هالاند وزلاتان إبراهيموفيتش، وقد دخل المستشفى للخضوع لعملية جراحية في ميلانو خلال يناير/كانون الثاني الماضي ولكن لم يتم الكشف عن طبيعة المرض رغم أن تقارير صحفية إيطالية أشارت حينها إلى أن الحالة لم تكن مهددة للحياة، وأنه سيبدأ فترة إعادة التأهيل في منزله.

ويُعتقد أن رايولا كان يعاني من مرض في الرئة، وفقًا لمجلة ”بيلد“ الألمانية.

مينو رايولا يرد على أنباء وفاته: "قتلوني للمرة الثانية في 4 أشهر" pic.twitter.com/ULML7iYFYC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 28, 2022

ويأتي ذلك في الوقت الذي أبلغ فيه خوسيه فورتيس رودريغيز الذراع الأيمن لوكيل الأعمال الإيطالي صحيفة NOS الإيطالية، أنه لم يمت بل ”في وضع سيئ، لكنه لم يمت“.

وصرح الطبيب ألبرتو زانغريلو رئيس وحدة العناية المركزة في مستشفى سان رافائيل في ميلانو بأنه منزعج من المكالمات الهاتفية من الصحفيين التي تتحدث عن وفاة رايولا، مؤكدا أن الرجل لا يزال يقاتل من أجل الحياة.

ويعاني وكيل كرة القدم الهولندي المولود في إيطاليا منذ فترة من مشاكل صحية في الرئة.

نجوم رايولا

ويمثل رايولا العديد من النجوم مثل هالاند وبوغبا وروميلو لوكاكو وزلاتان إبراهيموفيتش والهولنديين ماتيس دي ليخت وريان جرافينبيرش وستيفان دي فريج ودونييل مالين ودينزل دومفريس.

وبدأ وكيل أعمال اللاعبين مسيرته بشكل متواضع ليصبح أحد أكثر الشخصيات نفوذا في اللعبة في العالم، حيث قام بوساطة في صفقات ضخمة يشارك فيها بعض أبرز اللاعبين مثل ماريو بالوتيلي وماركو فيراتي وهنريخ مخيتاريان وماركو فيراتي.

وأفادت صحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“ الإيطالية، بأن رايولا حصل على نحو 20 مليون جنيه إسترليني من 89 مليون جنيه إسترليني تمثل الرقم القياسي العالمي آنذاك لبيع بوغبا من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في عام 2016.

ويمكن أن يحصل رايولا على مبلغ ضخم في صفقتي انتقال هالاند وبوغبا خلال الصيف الحالي.

وخلال أوائل التسعينيات، عمل رايولا في شركة Sports Promotions، وهي شركة في هولندا، وساعد في نقل العديد من اللاعبين الهولنديين البارزين، بما في ذلك دينيس بيرجكامب إلى الأندية الإيطالية.

ودرس رايولا أساليب زملائه لتعلم كيفية إجراء مثل هذه الانتقالات بنفسه، وانطلق للتفاوض بشأن انتقال النجم التشيكي بافيل نيدفيد من سبارتا براغ إلى لاتسيو في عام 1996.

ومنذ ذلك الحين، أشرف رايولا على العديد من انتقالات إبراهيموفيتش في جميع أنحاء أوروبا، وكذلك انتقال بالوتيلي من إنتر ميلان إلى مانشستر سيتي في عام 2010 وانتقاله لاحقًا إلى ميلان.

وفي صيف 2016، أشرف على انتقال ثلاثة لاعبين – إبراهيموفيتش وبوغبا ومخيتاريان – إلى مانشستر يونايتد جميعًا في نفس فترة الانتقالات.

وقدرت مجلة ”فوربس“ الشهيرة ثروته الشخصية بحوالي 68 مليون جنيه إسترليني، إذ إنه استفاد ماديا من انتقالات ماتيس دي ليخت إلى يوفنتوس وجيانلويجي دوناروما إلى باريس سان جيرمان.