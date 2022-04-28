صحف رياضية: بنزيما والكرة الذهبية.. ليفربول ساحق.. مورينيو يريد الكأس.. وليفاندوفسكي يطلب الرحيل

شكل فوز ليفربول على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا واستحقاق كريم بنزيما للكرة الذهبية وقيادته حلم الريمونتادا أمام مانشستر سيتي وهزيمة إنتر ميلان أمام بولونيا في الدوري الإيطالي والتي منحت ميلان فرصة البقاء في الصدارة العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بلقاءات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وتطورات تجديد عقد عثمان ديمبيلي والتعاقد مع روبيرت ليفاندوفسكي في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد واستحقاقه الكرة الذهبية وكتبت :“ بالنسبة لنا ليس هناك شك كريم بنزيما يجب أن يكون صاحب الكرة الذهبية القادمة ”.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ دقيقتان مصيريتان“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ وكتبت :“ ليفاندوفسكي يطلب الرحيل ”.

كما تحدثت الصحيفة عن هزيمة فياريال أمام ليفربول 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الغواصات استسلمت في أنفيلد ”.

الصحيفة اهتمت بببرشلونة والتعاقدات وكتبت :“ نهج خجول مع عثمان ديمبيلي “ و “ برشلونة يحلم بلوكاس هيرنانديز ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات تجديد برشلونة عقد جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي والاجتماع مع وكيل أعماله وكتبت :“ قمة من أجل ديمبيلي ”.

كما تحدثت عن إمكانية تعاقد برشلونة مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي وكتبت :“ ليفاندوفسكي على بعد خطوة ”.

الصحيفة اهتمت بهزيمة فياريال أمام ليفربول 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الغواصات الصفراء لا زال لديها أمل ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء الإياب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ علم الريمونتادا ”.

كما تحدثت عن فوز ليفربول على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ قوي جدا ليفربول ”.

الصحيفة اهتمت بأنسو فاتي نجم برشلونة الشاب ومحاولة العودة للعب وكتبت :“ أنسو فاتي المحاولة الثالثة ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء فينورد روتردام وأولمبيك مارسيليا في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ مباشرة نحو أوروبا ”.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليفربول أكثر قوة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إنتر ميلانو أمام بولونيا 2-1 في لقاء مؤجل عن الدوري الإيطالي وسمح لميلان بالبقاء في الصدارة وكتبت :“ إنتر ميلان أرسل لقب الدوري للشيطان ”.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء ليستر سيتي وروما في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت :“ روما في إنجلترا في ملعب ليستر “ و “ مورينيو : نريد الكأس ”.

الصحيفة اهتمت بفوز ليفربول على فياريال 2-0 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ليفربول ساحق : النهائي على بعد خطوة ”.