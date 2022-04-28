صفقات برشلونة.. تطورات المفاوضات مع ليفاندوفسكي وعثمان ديمبيلي

ذكرت تقارير إعلامية أن ماتيو ألماني مدير كرة القدم في برشلونة اجتمع مع بيني زهافي وكيل أعمال البولندي روبيرت ليفاندوفسكي للتفاوض حول شروط وإمكانية انتقاله للفريق الإسباني الصيف القادم.

وبحسب الصحفي جيرارد روميرو، فقد التقى ماتيو ألماني وبيني زهافي في أحد مطاعم برشلونة لتناول العشاء والحديث حول إمكانية نجاح الصفقة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن برشلونة مستعد لدفع ما بين 30 و35 مليون يورو لبايرن ميونخ مقابل المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي الذي ينتهي عقده صيف 2023.

ويحاول برشلونة بحسب الصحيفة من خلال لقائه مع الوكيل بيني زهافي إقناعه بالتدخل لدى إدارة بايرن ميونخ للتخلي عن موكله وفتح الباب أمامه للرحيل الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن روبيرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 34 سنة يطلب عقدا لمدة 3 مواسم وهو ما لا يرغب برشلونة في تقديمه بسبب تقدم المهاجم البولندي في العمر رغم كونه ما زال يتمتع بلياقة بدنية هائلة ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الألماني وجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية وثاني هدافي النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ووضع برشلونة روبيرت ليفاندوفسكي خطة بديلة لتعزيز هجوم الفريق في ظل صعوبة التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الذي كان هدفا للرئيس خوان لابورتا لكنه حاليا أقرب لمانشستر سيتي وريال مدريد.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية قد ذكرت أن اجتماعا سيعقد بين إدارة بايرن ميونخ ووكيل أعمال روبيرت ليفاندوفسكي للتفاوض حول خروج اللاعب مع وضع عرض من فريق أوروبي على الطاولة، وتشير كل المعطيات لبرشلونة.

من جهة أخرى يسارع برشلونة مفاوضاته مع موسى سيسوكو وكيل أعمال الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لتجديد عقده وسط مؤشرات إيجابية لنجاح المفاوضات هذه المرة حيث ذكرت تقارير إعلامية أن المهاجم الفرنسي مستعد لتخفيض راتبه من أجل البقاء في برشلونة واللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز الذي وضع فيه الثقة وأشركه أساسيا في اللقاءات السابقة رغم مشاكله مع الإدارة.