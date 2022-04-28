صفقات ريال مدريد.. تطورات المفاوضات مع مبابي وروديغير وبديل مارسيلو

تواصل إدارة ريال مدريد العمل على عدة جبهات استعدادا لسوق انتقالات كبير في الصيف القادم حيث تستعد لتوديع عدة لاعبين وتجديد عقود آخرين والتعاقد مع لاعبين جدد.

ويبقى النجم الفرنسي كيليان مبابي الصفقة الكبرى التي يسعى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحسمها في الأيام القادمة، حيث تشير عدة تقارير لكون الطرفين اتفقا على كل بنود العقد تقريبا ويستعدان للجولة الأخيرة من المفاوضات لإنهاء الخلاف حول حقوق الصور رغم الضغوط التي تمارسها إدارة باريس سان جيرمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على اللاعب لإقناعه بالبقاء في الفريق الباريسي.

كما ذكرت تقارير إعلامية أن صفقة المدافع الألماني أنطوني روديغير قد حسمت بشكل نهائي حيث سيوقع اللاعب عقدا لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

وذكر موقع ”ديفونسا سونترال“ أن الصفقة حسمت تقريبا وتم الاتفاق على كل الشروط المالية ومدة العقد ويبقى فقط إجراء فحوصات طبية حيث من المحتمل أن يسافر فريق طبي من ريال مدريد للندن لتبديد مخاوف الفريق حول صحة اللاعب وتاريخ إصابته رفقة تشيلسي.

وفي ظل رحيل البرازيلي مارسيلو المتوقع بعد نهاية عقده الصيف القادم يخطط ريال مدريد للبحث عن بديل للاعب ما بين تصعيد ميغيل غوتيريز من الفريق الثاني والذي لعب مع الفريق الأول في 10 لقاءات سابقة من بينها 4 لقاءات هذا الموسم، أو استعادة أحد لاعبيه من أندية أخرى.

ويبقى الظهير الأيسر فيران غارسيا لاعب رايو فاليكانو المرشح الأبرز لكون ريال مدريد باعه للفريق الجار مقابل 2 مليون يورو وما زال يملك 50 في المئة من عقده وإمكانية استعادته مقابل مبلغ صغير.

كما يرتبط ريال مدريد بلاعب وسط موناكو الدولي الفرنسي الشاب أوريلين تشواميني البالغ من العمر 22 سنة، وتشير التقارير لإمكانية شرائه من موناكو بمبلغ يتراوح ما بين 40 و 60 مليون يورو وسط منافسة مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعبر تشواميني عن إعجابه بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد 4-3 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتب: ”بصراحة يا لها من متعة مشاهدة لقاء بهذا المستوى“، وهو ما دفع الصحفي الخبير في الانتقالات فابريزيو رومانو للرد عليه وكتب: “ قريبا ستكون موجودا في مثل هذه اللقاءات ”.

سوق انتقالات ريال مدريد مرتبط أيضا بقضية الراحلين حيث من المؤكد رحيل البرازيلي مارسيلو والويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو لنهاية عقودهم، كما قد تضم لائحة الراحلين الصربي لوكا يوفيتش والبلجيكي إيدين هازارد والإسباني ماركو أسينسيو في حال الفشل في تجديد عقده.