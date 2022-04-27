سيتكبد خسارة فادحة.. باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع نيمار

أشارت تقارير صحفية إلى أن باريس سان جيرمان سيعرض مهاجمه البرازيلي نيمار للبيع مقابل 90 مليون يورو فقط بعدما اشتراه من برشلونة في 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وبات بطل فرنسا مستعدًا للاستغناء عن خدمات نيمار، هذا الصيف، كجزء من إعادة بناء الفريق مما يعني أن النادي سيتكبد خسائر فادحة مقارنة بالمبلغ الذي دفعه لبرشلونة.

ووصل نيمار إلى حديقة الأمراء وسط ضجة كبيرة، في صيف العام 2017، عندما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي لبرشلونة البالغ 198 مليون جنيه إسترليني (222 مليون يورو) لإحضاره إلى العاصمة الفرنسية في خطوة أذهلت عالم كرة القدم.

وتألق المهاجم البرازيلي خلال هذه الفترة، وسجل 98 هدفًا في 141 مباراة، إلا أنه لم يتمكن من مساعدة النادي بتحقيق هدفه بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

وتحت قيادة الألماني توماس توخيل وصل سان جيرمان إلى النهائي، في العام 2020، فقط ليخسر بهدف نظيف أمام بايرن ميونخ، وانهمرت دموع نيمار حينها.

لكن بعد إقصائه من دور الستة عشر على يد ريال مدريد هذا الموسم، يتم التخطيط حاليًا لإحداث ثورة في النادي، ويمكن بيع نيمار مقابل 76 مليون جنيه إسترليني (90 مليون يورو) ، وفقًا لتقارير من قناة ”سكاي سبورتس“، وصحيفة ”AS“ الإسبانية.

وهذا يعني أن النادي الفرنسي على استعداد لخسارة ما يصل إلى 122 مليون جنيه إسترليني في صفقة الدولي البرازيلي، على الرغم من أنه يُعتقد أن عرض السعر البالغ 76 مليون جنيه إسترليني هو الحد الأدنى للسعر الذي سيتفاوض عليه رئيس النادي ناصر الخليفي، إذا أبدت عدة أندية اهتمامها بالتعاقد مع اللاعبين جينها قد يرتفع هذا السعر.

ومن المقرر أن يكون صيفًا مزدحمًا في باريس سان جيرمان الذي فاز بلقب الدوري الفرنسي، مطلع الأسبوع الحالي، لكنه تعرض لصيحات الاستهجان من جماهيره عقب خسارته 3-2 في مجموع المباراتين أمام ريال مدريد، الشهر الماضي، بعد أن تلقت شباكه 3 أهداف في آخر نصف ساعة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأعلن نيمار أنه سيبقى في فرنسا رغم أنه انتقد الجماهير بعد المباراة، وقال لشبكة ESPN ”لا يزال لدي عقد مع باريس سان جيرمان، وأنا هنا لمدة 3 سنوات أخرى، لذا توقفوا عن (صيحات الاستهجان) وإلا ستحتاجون إلى مزيد من الهواء.“

وينتهي عقد شريك نيمار في الهجوم كيليان مبابي في نهاية الموسم، وبينما لا يزال باريس سان جيرمان يعتقد أنه بإمكانه تجديد عقد المهاجم الفرنسي الدولي، تشير التقارير أيضًا إلى أن ريال مدريد يظل هو المرشح للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم 2018 مع فرنسا.

🗣 البرازيلي نيمار يتحدث عن صافرات الأستهجان من جماهير باريس سان جيرمان عليه 🔵 عقدي لمدة "3" سنوات لو ظلوا يطلقون هذه الصافرات.. سيتعبون. pic.twitter.com/wn38xTtFYI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 26, 2022

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية اليومية أيضًا إنه قد يرحل يوليان دراكسلر، وليفين كورزاوا، ولياندرو باريديس، وتيلو كيرير.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون باريس سان جيرمان أيضًا تحت قيادة مدير فني جديد، إذ إنه من المتوقع إقالة المدير الفني الحالي ماوريسيو بوكيتينو بعد فشله بمواصلة مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وكان باريس سان جيرمان يبحث عن أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير ليحل محله، لكن يعتقد أن الإيطالي يريد مضاعفة راتبه البالغ 13 مليون جنيه إسترليني للانتقال إلى فرنسا.