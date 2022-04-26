موعد حسم "إنفستكورب" البحرينية عملية شراء نادي ميلان

قالت مصادر مطلعة، إن إنفستكورب، التي تعمل في إدارة الأصول ومقرها البحرين، تقترب من إتمام صفقة شراء نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مع اقتراب نهاية المحادثات بينها وبين شركة إليوت ماندجمنت الأمريكية مالكة النادي.

وقالت مصادر قريبة من الصفقة لرويترز، إن المحادثات بين إنفستكورب وإليوت تتقدم اعتمادا على تقييم قيمة النادي الذي سبق له الفوز ببطولة أوروبا سبع مرات بنحو 1.8 مليار يورو (1.26 مليار دولار) شاملة الديون.

وقال مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الطرفين ربما يتوصلان لاتفاق نهائي يوم الجمعة المقبل، لتكون بذلك أول عملية استحواذ على أحد أندية القمة في إيطاليا من قبل مستثمرين من الشرق الأوسط.

ورفض ممثلو إليوت وإنفستكورب التعليق.

اهتمام بمحرز

كانت تقارير صحفية فرنسية قد أشارت إلى أن ميلان يفكر جديا في التعاقد مع الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة في ظل قرب استحواذ شركة ”إنفستكورب“ البحرينية على النادي.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي، إنه في إطار عملية الشراء لمتصدر الدوري الإيطالي قبل أربع جولات على النهاية والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بات كل شيء يسير نحو الأفضل في ميلان.

لكن النادي الحائز على سبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و18 لقبا في الدوري الإيطالي لا يشبع ويهدف إلى تحقيق أهداف أكبر.