الصحف الرياضية: انهيار برشلونة و7 تعاقدات على الأقل.. وريال مدريد التحدي الكبير لغوارديولا

شكل لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والثورة المحتملة في برشلونة الصيف القادم العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاء فياريال وليفربول ووضعية برشلونة الحالية وتطورات رغبة ريال مدريد التعاقد مع أنطوني روديغر ومستقبل إيسكو وفوز يوفنتوس في الدوري الإيطالي ومفاتيح تألق نجم التنس الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراز.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ضعها في باريس“.

كما تحدثت الصحيفة عن تطورات صفقة الألماني أنطوني روديجر وكتبت :“ روديجر وريال مدريد يسرعان المفاوضات ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء فياريال وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومستقبل لاعب ريال مدريد إيسكو وكتبت :“ بيتيس يرغب في التعاقد مع إيسكو ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة والثورة المحتملة في الفريق الصيف القادم وكتبت :“ثورة ضرورية“ و ”7 تعاقدات على الأقل“.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ ريال مدريد التحدي الكبير لبيب غوارديولا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وضعية برشلونة بعد النتائج الأخيرة في الدوري الإسباني والإقصاء الأوروبي وكتبت :“ انهيار ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ معركة ملحمية“.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الإسباني الصاعد كارلوس ألكاراز وكتبت :“ مفاتيح قنبلة ألكاراز ”.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ على بعد 180 دقيقة من باريس ”.

كما اهتمت ببرشلونة وأرقام المدرب تشافي هيرنانديز بالمقارنة بالمدرب السابق الهولندي رونالد كومان وكتبت :“ تشافي : لا أعرف أرقام كومان ”.

الصحيفة اهتمت بنجم التنس الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز وكتبت :“ ألكاراز يسارع الأرقام القياسية ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الحادث الذي تعرض له متسابق الدراجات الهوائية الفرنسي جوليان ألا فيليب من خلال تصريح أحد زملائه وكتبت :“ كنت أخشى الأسوأ لجوليان ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ صدام النجوم ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساسولو 2-1 في الدوري الإيطالي وكتبت :“ فرحة يوفنتوس ”.

كما اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بيب غوارديولا – كارلو : إنها قليل من إيطاليا ”.

الصحيفة اهتمت بقرب نهاية صفقة شراء ميلان من طرف صندوق بحريني وكتبت :“ ميلان العربي : هواء إغلاق الصفقة ”.

كورييري ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على ساسولو 2-1 في الدوري الإيطالي واقترابه من المركز الثالث وكتبت :“ يوفنتوس ريمونتادا المركز الثالث ”.

كما تحدثت عن لقاء بولونيا وإنتر ميلان المؤجل عن الدوري الإيطالي وكتبت :“ لقب الدوري الإيطالي كرسي لفريقين : الجائزة الكبرى لميلان ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بيب غوارديولا وكارلو أنشيلوتي : ليلة الفائزين ”.