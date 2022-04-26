اجتماع لحسم نقطة الخلاف الوحيدة بين مبابي وريال مدريد.. ما هي؟

ذكرت صحيفة ”آس“ أن ريال مدريد ما زال هادئا في قضية التعاقد مع النجم الفرنسي كليان مبابي رغم التطورات الأخيرة وضغط إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده مع سفر والدته لقطر.

وبحسب أحد صحفيي ”آس“ فإن إدارة ريال مدريد تستعد لعقد اجتماع حاسم مع ممثلي كليان مبابي هذا الأسبوع لحسم أحد بنود عقده الذي يتعلق بحقوق الصورة.

وأكد الصحفي أن ريال مدريد يواصل مفاوضاته مع محيط النجم الفرنسي لإنهاء إجراءات التعاقد معه حيث يبقى فقط الاتفاق على نسبته من إيرادات حقوق الصور، وهو البند الوحيد الذي حوله خلاف، مما يعني أن جميع البنود تم الاتفاق بشأنها من رواتب ومكافأة توقيع وعمولات وكلاء أعماله.

من جهة أخرى، ذكر برنامج “ الشيرينغيتو “ أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لن يتحدث عن مستقبله سوى بعد نهاية موسمه مع باريس سان جيرمان الذي ينتهي يوم 21 أيار / مايو القادم بمواجهة ميتز في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

وبحسب صحيفة “ ماركا “ فإن ريال مدريد يعرف جيدا قرار كيليان مبابي بعد الحديث حول مستقبله حتى نهاية الموسم مع باريس سان جيرن ويتفقون معه في الأمر ولذلك فهم هادئون حول الموضوع رغم كل الشائعات والأخبار.

ويفضل كيليان مبابي عدم الحديث عن مستقبله احتراما لفريقه الحالي باريس سان جيرمان وجماهير الفريق التي لم تعاقبه بعد الإقصاء من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد وكان الوحيد من النجوم الذي لم تواجهه الجماهير بصافرات استهجان.

وبحسب “ ماركا “ فإن الاتصالات بين إدارة ريال مدريد ومحيط كيليان مبابي قانونية ومتواصلة ولم يتغير أسلوب اللاعب ومحيطه في التعامل مع الفريق الملكي رغم الضغوط من جميع إدارة وقادة باريس سان جيرمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي اهتم وما زال يواصل الاهتمام بتجديد عقد النجم الفرنسي مع باريس سان جيرمان في بعض الفترات أكثر من اهتمامه بإعادة انتخابه رئيسا لفرنسا.