خريطة باريس سان جيرمان الجديدة.. رحيل نيمار وراموس وبوكيتينو وبقاء ميسي

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان فتح باب الرحيل أمام نيمار عقب نهاية الموسم، بينما سيبقى ليونيل ميسي لموسم واحد على الأقل مع غموض مستقبل المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“ إن ميسي سيبقى لموسم إضافي واحد على الأقل حيث يستعد النادي لبناء الفريق حول النجم الأرجنتيني على الأرجح تحت قيادة مدرب جديد.

على الرغم من تتويجه بلقب الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي قبل أربع جولات على النهاية، إلا أن باريس سان جيرمان يفكر في مستقبل كل من المدير الفني بوكيتينو والمدير الرياضي ليوناردو، حسبما ”سكاي سبورتس“.

لا يزال مالكو النادي غير راضين عن أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خرجوا من دور الستة عشر أمام ريال مدريد، على الرغم من ضم الفريق الثلاثي الهجومي الناري ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

وأكمل ميسي الثلاثي في ​​انتقال مجاني من برشلونة الصيف الماضي على أمل المنافسة على دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه أدرك أنه سيكون من الصعب رفع هذا الكأس في موسمه الأول في بارك دي برينس.

ورغم ذلك لا يزال ميسي ملتزمًا بالبقاء، لكن مع انتهاء عقد مبابي في نهاية الموسم وإجراء محادثات مع ريال مدريد، وفتح باريس سان جيرمان الباب لنيمار بالرحيل، فمن المقرر إعادة بناء الفريق مرة أخرى هذا الصيف في بداية موسم جديدة، على الأرجح تحت قيادة مدير فني جديد، وبطريقة تهدف لتحقيق أقصى استفادة من ميسي.

كان هدفه الرائع هو الذي منح نقطة التعادل المطلوبة لسان جيرمان 1-1 مع لانس للتتويج بلقب الدوري، ومنذ انضمامه، أبرم النادي تسع صفقات رعاية مربحة جديدة – أحدثها مع شركة الأحذية الرياضية Goatمقابل 50 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات.

بقاء ميسي

ليس لدى مالكي باريس سان جيرمان أي مخاوف من الانتقادات القليلة تجاه ميسي من جانب بعض المشجعين – لكن صيحات الاستهجان الأكثر انتشارًا جاءت ضد بوكيتينو، على الرغم من حصوله على الكأس الثالثة كمدير فني، من المرجح بشكل متزايد أن تمثل نهاية فترته.

وكان موقف بوكيتينو غير مؤكد لبعض الوقت، وقد أبلغت مجموعة متنوعة من المصادر ”سكاي سبورتس“ أنه كان أيضًا غير راضٍ وغير مستقر في فرنسا لفترة طويلة.

والمدير الفني البالغ من العمر 50 عامًا، والذي أجرى مقابلة مع مانشستر يونايتد قبل تعيين إريك تين هاغ، وكان مرتبطًا أيضًا بالعودة إلى توتنهام هوتسبير الصيف الماضي، لا يزال يعيش في فندق في باريس حتى بضعة أشهر، بينما لا تزال عائلته مستقرة في لندن، ويقال إنه محبط من التأثير المحدود الذي كان قادرًا على إحداثه على فلسفة النادي، وخاصة سياسة التعاقدات.

وقاد ذلك ليوناردو، الذي اعترف في نهاية الأسبوع بأنني ”ارتكبت أخطاء في التعاقدات والإدارة“، ويقال إن بوكيتينو كان له رأي محدود في معظم تعاقدات الصيف الماضي باستثناء الظهير الأيمن أشرف حكيمي، في حين إنه لم يرغب في بعض التعاقدات الجديدة على الإطلاق، بما في ذلك المدافع سيرجيو راموس.

وخاض راموس موسمًا دمرته الإصابات وخاض 10 مباريات فقط في جميع المسابقات، وهو لاعب بارز آخر من المتوقع أن يحاول باريس سان جيرمان التفاوض على رحيله هذا الصيف، ويقال أيضًا إن لاعبيه الأرجنتينيين الآخرين ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس سيرحلان وكذلك أنخيل دي ماريا ومبابي بعد انتهاء عقدهما وعدم تجديده.