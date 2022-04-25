الدوري الإيطالي.. ميلان لن يستسلم ونابولي يخرج من السباق

بدا أن نابولي يملك فرصة هذا الموسم في حصد لقب الدوري للمرة الأولى منذ 1990 قبل خوض آخر ثلاث جولات.

ولم يخرج نابولي بشكل كامل من السباق لكن بعد الخسارة أمام فيورنتينا منذ أسبوعين، ثم التعادل مع روما، وقبل الانهيار المفاجئ أمام إمبولي، أصبح يتأخر بسبع نقاط عن ميلان المتصدر.

وقبل مباراة الأحد، لم يكن إمبولي حقق أي فوز في آخر 16 مباراة بالدوري، وهي أطول سلسلة دون فوز لأي فريق في المسابقات الخمس الكبرى في أوروبا، وكان يخشى الأسوأ بعد التأخر 2-صفر.

📽️ ملخص المباراة | 10 دقائق كانت كافية لـ إمبولي لقلب النتيجة على نابولي بعد التأخر بهدفين 🔥#إمبولي_نابولي 3⃣➖2⃣#الدوري_الإيطالي 💎 #الكالتشيو pic.twitter.com/VfEMNIKdHK — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) April 25, 2022

لكن بطريقة ما ارتكب نابولي أخطاء فادحة وأهدر تقدمه ووجد نفسه متأخرا 3-2 في غضون سبع دقائق، ويبدو أن انتظاره لحصد اللقب سيطول.

* ميلان لن يستسلم

مع وصول إنتر ميلان إلى قمة مستواه في توقيت مثالي، وبتحقيق فوزه الثالث على التوالي عن طريق انتصار مستحق 3-1 على روما يوم السبت، فإن ميلان كان يمكنه أن يتأثر بالضغط القوي عند مواجهة لاتسيو يوم الأحد.

وزادت مهمة ميلان صعوبة بعدما تأخر بهدف مبكر من تشيرو إيموبيلي الذي أصبح رابع لاعب في بطولات الدوري الخمس الكبرى، بعد روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، يسجل 25 هدفا على الأقل في موسم واحد، في ثلاث مرات مختلفة منذ موسم 2016-2017.

وأدرك أوليفييه جيرو التعادل وواصل ميلان الضغط حتى انتزع هدف الانتصار في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقفز إلى القمة.

وقال ستيفانو بيولي مدرب ميلان لمنصة (دازون) على الإنترنت ”أنا فخور جدا بلاعبي فريقي، وإذا كنت مكانهم لشعرت بالغضب لأن الناس لا تعطيهم الإشادة المستحقة. هم كالأسود“.

* سالرنيتانا يواصل رحلة الهروب

يبدو أن هناك محاولة لكتابة التاريخ في ساحل أمالفي.

وواجه سالرنيتانا صعوبات بعد العودة إلى دوري الأضواء وتجنب بصعوبة الاستبعاد من المسابقة هذا الموسم بعد العثور على مالك جديد في اللحظات الأخيرة، لأنه غير مسموح بتولي المالك السابق، كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو، مسؤولية إدارة ناديين في المسابقة ذاتها في التوقيت ذاته.

وعلى أرض الملعب، كانت المعاناة كبيرة للفريق في موسمه الأول بدوري الأضواء في 23 عاما، وتذيل المسابقة لأغلب فترات الموسم.

لكن سالرنيتانا فاز بصعوبة 2-1 على فيورنتينا، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي يوم الأحد، ويحصل على دفعة جديدة للبقاء. ويحتل سالرنيتانا المركز الـ18 بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الأمان ويملك مباراة واحدة إضافية مقارنة بمنافسه كالياري صاحب المركز الـ17.