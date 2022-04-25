الصحف الرياضية: كارثة برشلونة.. وريال مدريد يصبح كبيرا أمام الكبار (صور)

شكلت هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني والتي جعلت ريال مدريد على بعد نقطة من حسم لقب الليغا، وأخبار قمة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفوز ليفربول على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الإثنين.

كما اهتمت الصحف بتتويج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، واستعادة ميلان صدارة الدوري الإيطالي بعد الفوز على لاتسيو، وفوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وفيما يأتي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرازيلي غابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت ”غابرييل خيسوس: عليك أن تفرض الإيقاع لأنهم يتمتعون بالسحر في سانتياغو بينابيو“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز رايو فاليكانو على برشلونة 1-0 في لقاء مؤجل من الدوري الإسباني وكتبت ”رايو فاليكانو يترك ريال مدريد على بعد نقطة من حسم لقب الدوري“.

الصحيفة اهتمت باحتفالات ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا وكتبت ”احتفالات في الشوارع وخواكيم يجدد عقده لموسم إضافي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة برشلونة في الكامب نو أمام رايو فاليكانو 1-0 في لقاء مؤجل برسم الدوري الإسباني وكتبت: ”كارثة“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس وكتبت ”ألكاراز ملك في بطولة برشلونة المفتوحة“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس وكتبت ”اللقب الأول لألكاراز“.

كما تحدثت عن فوز رايو فاليكانو على برشلونة 1-0 في لقاء مؤجل عن الدوري الإسباني.

الصحيفة اهتمت باحتفالات ريال بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا وكتبت ”احتفالات لبيتيس في إشبيلية“.

أس

ركزت الصحيفة على فوز الإسباني كارلوس ألكازار بلقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس وكتبت ”ألكازار يحرز لقب بطولة برشلونة المفتوحة للتنس“.

كما تحدثت عن هزيمة برشلونة أمام رايو فاليكانو 1-0 وحاجة ريال مدريد لتعادل للفوز بلقب الدوري الإسباني وكتبت ”على بعد نقطة من اللقب“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكتبت ”ريال مدريد يصبح كبيرا أمام الكبار“.



الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول على إيفرتون 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز واستمراره في مطاردة مانشستر سيتي على اللقب وكتبت ”شجاع للعب من أجله“ و“زعم فرانك لامبارد أن حلم ليفربول بالرباعية تلقى مساعدة من الحكم ستيوارت أتويل حيث دفع إيفرتون نحو منطقة النزول“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك ليون على باريس سان جيرمان 3-2 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات وكتبت ”أولمبيك ليون يأخذ أفضلية“.

كما اهتمت بفوز أولمبيك مارسيليا على ريمس 1-0 في الدوري الفرنسي واقترابه من حسم التأهل والمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ميلان المثير على لاتسيو 2-1 واستعادة صدارة الدوري الإيطالي وكتبت ”ذيل الشيطان“.

كما اهتمت الصحيفة بروما قبل مواجهة ليستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت ”والآن روما في مستوى مورينيو“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على يوفنتوس ولائحة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم وكتبت: ”راسبادوري –فراتيسي على طاولة يوفنتوس“.

كما اهتمت الصحيفة بفوز ميلان على لاتسيو 2-1 واستعادة صدارة الدوري الإيطالي وهزيمة نابولي أمام إمبولي 3-2 وكتبت ”تونالي هدير ميلان ونابولي إنها عاصفة“.